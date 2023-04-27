Житель Чагодощенского района получил год колонии строгого режима за езду без прав

В Чагодощенском районе суд вынес приговор 22-летнему местному жителю, признанному виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 264.3 УК РФ (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и имеющим судимость).

Установлено, что ранее мужчина уже был судим за пьяное вождение и управление автомобилем без прав, но не сделал для себя должных выводов и в ноябре 2022 года вновь сел за руль, не имея водительских прав.

«При этом мужчина, находясь за рулем автомашины, следуя по одной из улиц п. Чагода совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места его совершения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Осуждённого приговорили к одному году колонии строгого режима и лишили его права заниматься деятельность, связанной с управлением транспортом на три года и семь месяцев.