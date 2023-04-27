Две городские ярмарки пройдут в центре Вологды на майских праздниках

27.04.2023 [Общество]

Две городские ярмарки пройдут в центре Вологды на майских праздниках.

Ярмарка «Праздник Весны и труда» пройдет на площади Революции в Вологде 1 мая. 

– Здесь жители областной столицы смогут приобрести сладости, кондитерские изделия, шашлыки, напитки, натуральный мед, фруктовые снеки, украшения, натуральную косметику, вязаные игрушки, сувенирную продукцию. Ярмарка будет работать с 10:00 до 14:00, – сообщает пресс-служба администрации города.

Ярмарка «День Победы» состоится 9 мая в Вологде также на площади Революции, но расположится вдоль Советского проспекта. Продлится мероприятие весь день: с 9:00 до 21:00.

Подать заявки на участие в обеих ярмарках можно по электронной почте [email protected] или лично по адресу: Вологда, Козленская, 6, офис 105. 

Телефон для справок: (8172) 72-87-33.
 

Тэги: ярмарка, фермеры, продукты, мастера, ремесла

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологде на месте будущего фонтана в ходе раскопок была найдена древняя обувь и медный пятак XVIII века
Необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян отменила прокуратура
«Форму надевать будешь, успех у тебя будет»: УФСИН Вологодской области привлекают на работу мистическими роликами
В Череповце предприниматель может получить штраф за баннер со Сталиным на стене магазина
Череповчанка через суд взыскала с Wildberries деньги, которые удержали за возврат товара
В Вологде загорелся завод на улице Элеваторной
В Вологде суд вынес приговор по делу о взятке, полученной заместителем гендиректора государственной компании
Стало известно еще об одном погибшем жителе Вологодской области в зоне СВО
В селе Кубенском Вологодского округа похоронили участника спецоперации
В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа

Похожие новости

Дачная ярмарка пройдет в Вологде 22 апреля

Здесь можно будет приобрести саженцы, удобрения, рассаду и садово-огородный инвентарь

872
0

Весенняя ярмарка мастеров, ремесленников и семейных мануфактур «Амбар маркет» пройдет в Вологде 5 марта

Вход свободный

1511
0

Бесплатная ярмарка – фримаркет пройдет в Вологде 11 февраля

Здесь вологжане смогут обменяться вещами, которые им стали не нужны

1442
0

Еженедельные ярмарки продолжают свою работу в Вологодской области

На ярмарках предусмотрены торговые места, предоставляемые бесплатно, в качестве антикризисной меры

1491
0

Рождественская ярмарка пройдет в Юго-Западной башне Вологодского кремля со 2 по 6 января

Здесь можно будет приобрести сувениры ручной работы, авторские украшения и аксессуары, натуральную косметику, одежду, предметы декора и многое другое

1674
0

Новогодняя ярмарка пройдет в Вологде 30 декабря

Здесь можно будет приобрести подарки близким и продукты к праздничному столу

1357
0

Лекция «Какой была Вологда перед Рождеством 120 лет назад» и рождественский маркет пройдут 24 декабря

О предрождественской Вологде расскажет экскурсовод Катя Хоботова

1316
0

Предновогодняя ярмарка изделий ручной работы «Амбар маркет» пройдет в Вологде 18 декабря

Мероприятие известно тем, что приглашает к участию молодых дизайнеров, ремесленников и семейные мануфактуры

2827
0

В Вологде пройдет новогодняя ремесленная ярмарка«Сделано на Вологодчине»

3 дня для вологжан и гостей города с 10 до 18 часов будут работать масштабные торговые ряды

1691
0

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в центре Вологды 1 октября

Здесь будут представлены продовольственные товары, а также сувенирная продукция мастеров народно-художественных промыслов

1869
0

В Вологодской области начались школьные ярмарки

На ярмарках можно приобрести всё необходимое для учёбы: канцелярские принадлежности, школьную форму, обувь, рюкзаки и другие товары

1232
0

Преображенская ярмарка, шоу каскадеров, экскурсии и концерты: подробная программа Дня города Тотьмы с 12 по 14 августа

Подробная программа мероприятий

1358
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Чагодощенского района получил год колонии строгого режима за езду без прав
Акцию по бесплатной стерилизации домашних кошек и собак проводит «Велес» в Вологде 28 апреля
Две городские ярмарки пройдут в центре Вологды на майских праздниках
Лекция «Блокбастер и классика: куда смотреть в кино» пройдет в Вологде 28 апреля
Волонтеров приглашают на экологический субботник в музей «Семенково» 1 мая
В Шекснинском районе чиновники обвинили организатора субботника в незаконной свалке мусора
Отправлять грузы по железной дороге стало удобнее
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

1182
0
26.04.2023 [БлогоVO]

Помните, как наш глава пару тройку лет назад браво отчитывался о ремонте этой дороги? Мы помним!

395
0
26.04.2023 [Обзор Прессы]

Тотемская ведьма

313
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика