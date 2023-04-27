Две городские ярмарки пройдут в центре Вологды на майских праздниках.

Ярмарка «Праздник Весны и труда» пройдет на площади Революции в Вологде 1 мая.

– Здесь жители областной столицы смогут приобрести сладости, кондитерские изделия, шашлыки, напитки, натуральный мед, фруктовые снеки, украшения, натуральную косметику, вязаные игрушки, сувенирную продукцию. Ярмарка будет работать с 10:00 до 14:00, – сообщает пресс-служба администрации города.

Ярмарка «День Победы» состоится 9 мая в Вологде также на площади Революции, но расположится вдоль Советского проспекта. Продлится мероприятие весь день: с 9:00 до 21:00.

Подать заявки на участие в обеих ярмарках можно по электронной почте [email protected] или лично по адресу: Вологда, Козленская, 6, офис 105.

Телефон для справок: (8172) 72-87-33.

