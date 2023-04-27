Волонтеров приглашают на экологический субботник в музей «Семенково» 1 мая

Архитектурно-этнографический музей «Семенково» приглашает всех желающих принять участие в экологическом субботнике «Весенние помочи. Зеленая весна – 2023!», который пройдет 1 мая.

– Пришла весна и обнажила многие проблемы музея. Вытаял из-под снега мусор, покосились деревенские изгороди, повсюду образовались запруды. По уже сложившейся традиции, музей «Семенково» приглашает вологжан на «Весенние помочи»! – говорят сотрудники музея. – Вместе нам предстоит собрать остатки сухой травы; проститься с мусорным наследством, обнаружившим себя после долгой зимы; безжалостно расправиться с кучами слежавшегося снега и ускорить приход «Зеленой Весны».

Мероприятие пройдет в рамках Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна – 2023», инициированного Неправительственным экологическим фондом имени Вернадского.

Те участники, которые своевременно зарегистрируются по ссылке, получат именной сертификат участника акции.

