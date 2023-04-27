В Шекснинском районе чиновники обвинили организатора субботника в незаконной свалке мусора

В посёлке Подгорный Чуровского сельского поселения Шекснинского района чиновники обвинили активистку, организовавшую субботник, в незаконной свалке мусора. Об этом на своей странице в соцсети рассказал глава района Сергей Маров.

По данным главы, местная жительница очистила территорию от мусора, сложила его в мешки и оставила собранное на удобном для вывоза месте.

«Чиновникам надо было просто организовать вывоз и пожать руку сознательному человеку. Но они пошли другим путем. Они написали на нее заявление в полицию, что своими действиями она организовала свалку», — говорится в сообщении Сергея Марова.

Маров отметил, что решил отметить женщину благодарностью и ценным подарком, а самим чиновникам предложил взять мётлы в руки.