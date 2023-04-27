Отправлять грузы по железной дороге стало удобнее

Новые сервисы Северной железной дороги позволяют грузоотправителям расширять рынки сбыта

Экспорт по-новому

Железная дорога — индикатор экономики, который реагирует на любые изменения рынка и старается подстраиваться под его потребности. В 2022 году закрылись многие экспортные направления, и российские предприятия начали искать новые рынки сбыта, продумывать другую логистику доставки грузов. Сегодня самым востребованным стало восточное направление: большинство экспортных грузов со станций Вологодского региона СЖД отправляется на Дальний Восток — во Владивосток, Находку, Мыс Чуркин Забайкальск, Гродеково.

Как альтернативу перегруженному восточному направлению железнодорожники предложили отправку грузов по новому международному транспортному коридору «Север — Юг», связывающему Россию, Азербайджан, Иран и Индию. Общий рост перевозок на южном направлении по сравнению с прошлым годом составил 18%. Наибольший прирост наблюдается по Транскаспийскому маршруту — перевозки по нему возросли в 10 раз.

Все клиенты получают поддержку

С грузовладельцами, работающими в Вологодской и Костромской областях, взаимодействуют сотрудники Вологодского агентства фирменного транспортного обслуживания. Любому клиенту помимо перевозки груза предлагается целый комплекс транспортно-логистических услуг, которые он получает в «одном окне» — от разработки схемы погрузки до предоставления подвижного состава и автотранспорта для завоза продукции на станцию.

Один из успешно реализуемых проектов — «Менеджер малого и среднего предпринимательства (МСП)». Сотрудники Вологодского АФТО помогают небольшим предприятиям расширить географию перевозок, находить новые рынки сбыта, ускорить доставку сырья и готовой продукции.

Железнодорожники активно взаимодействуют с органами власти и общественными организациями Вологодской и Костромской областей — Торгово-промышленной палатой, Центром поддержки экспорта, Союзом промышленников и предпринимателей, объединением «Опора России». Совместно с партнерами обсуждаются самые различные вопросы, связанные с погрузкой и перевозкой грузов железнодорожным транспортом, в том числе новые направления в транспортной логистике, контейнерные и контрейлерные перевозки, инновационные способы крепления лесных грузов.

Тренд: грузовые экспрессы и контейнерные поезда

Одна из востребованных услуг — отправка грузов по расписанию. Технология «Грузовой экспресс» позволяет значительно сократить сроки доставки, четко планировать грузопотоки, получать экономию на аренде подвижного состава. Высокая скорость перевозки достигается за счет следования состава до станции назначения без изменения в формировании.

Так, в марте 2023 года со станции Шарья (Костромская область) было отправлено два поезда по расписанию с лесными грузами на экспорт. Расстояние до приграничной станции Наушки (Республика Бурятия) грузовые экспрессы преодолели менее чем за 6 дней, после чего груз отправлен дальше — через Монголию в Китай. Погрузка небольших партий грузов нескольких клиентов производилась на пяти станциях магистрали. Грузоотправители — костромские и кировские предприятия малого и среднего бизнеса. В планах железнодорожников — отправлять грузовые экспрессы по этому маршруту регулярно. Прорабатываются варианты формирования и отправки поездов по расписанию и со станций, расположенных в Вологодской области.

Растет спрос на контейнерные перевозки: за первый квартал 2023 года со станций Вологодского региона было отправлено 24 контейнерных поезда, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Большинство из них с черными металлами, удобрениями и лесными грузами. Для возможности погрузки и формирования контейнерных поездов, следующих по расписанию, в июне 2022 года была введена в эксплуатацию терминальная площадка на станции Вологда II.

Онлайн — значит быстро

Клиентам РЖД доступны современные цифровые сервисы. Уже более 90% документов, связанных с перевозкой грузов, оформляется дистанционно. Если раньше клиент должен был сам заполнить накладную и привезти ее на станцию в товарную контору, то теперь оформлять грузоперевозки можно прямо из офиса.

Компания предлагает своим партнерам воспользоваться возможностями личного кабинета клиента ОАО «РЖД». Этот онлайн-сервис доступен клиентам как в сети интернет, так и через мобильные приложения. В нем предоставляется возможность предварительно рассчитать стоимость перевозки, заказать дополнительные услуги, оформить перевозочные документы без ключа электронной цифровой подписи.

При этом у дистанционных клиентов есть сразу несколько каналов для оперативной обратной связи: единый федеральный номер 8-800- 755-00- 00, служба клиентской поддержки по вопросам грузовых перевозок — [email protected]

Еще один новый сервис для клиентов — «РЖД-Маркет». Это маркетплейс, на котором можно предлагать, продавать и покупать товары с доставкой по железной дороге. Автоматизированная система электронной торговли позволяет сравнить предложения разных поставщиков, рассчитать стоимость доставки железнодорожным транспортом и оформить договор покупателя с продавцом товара.

Реклама. Рекламодатель Северная железная дорога — филиал ОАО РЖД https://szd.rzd.ru/

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