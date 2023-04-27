В Череповце экс-директора детского технопарка «Кванториум» осудили за мошенничество и служебный подлог

В Череповце суд вынес приговор местной жительнице — бывшему директору детского технопарка «Кванториум», признанной виновной в мошенничестве, присвоении и служебном подлоге.

Установлено, что подсудимая занимала указанную должность в период с 2017 по 2020 год. Каждый месяц она незаконно начисляла себе премии и выплаты, давая устные указания бухгалтеру, которая не знала о её преступных намерениях.

Обвиняемая также заключала фиктивные гражданско-правовые договоры от имени преподавателей, которые изначально отказались от ведения образовательной деятельности, получала за них гранты на образовательные программы и присваивала деньги, подделывая документы.

«Помимо этого, в 2016 году руководитель учреждения заключила контракт на поставку дорогостоящего оборудования, в том числе 3D-сканера стоимостью 282000 рублей, оплатила его. Подписала акты приема-передачи оборудования, скрыв факт недопоставки 3D-сканера. В дальнейшем, чтобы инвентаризационная комиссия не выявила отсутствие сканера, предоставила в комитет по управлению имуществом г. Череповца подложные документы о его списании», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде женщина не признала вину. По совокупности преступлений осуждённой назначено окончательное наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей. Деньги взысканы в доход государства.