28 апреля сразу на нескольких улицах Вологды отключат воду

28 апреля в некоторых домах Вологды на сутки отключат воду. Об этом сообщила администрация города Вологды.

Отключение воды связано с ремонтными работами по врезке нового водопровода.



Водоснабжение будет отключено в пятницу, 28 апреля, с 00:00 до 23:30 по следующим адресам:

ул. Архангельская, 6, 10, 10Б и 12;

ул. лётчика Каберова, 1А, 3А и 8А;

ул. Ломоносова, 1 (корпуса 1 и 2) и 4;

ул. Конева, 26, 30 и 47А.



28 апреля будет организован подвоз воды по следующим адресам:

ул. Конева, 26 – с 10:00 до 13:00;

ул. Архангельская, между домами 10 и 12 – с 15:00 до 20:00;

ул. лётчика Каберова, 1А – с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00;

ул. Ломоносова, 1, корпус 1 – с 18:00 до 20:00.