28 апреля сразу на нескольких улицах Вологды отключат воду

27.04.2023 [Общество]

28 апреля в некоторых домах Вологды на сутки отключат воду. Об этом сообщила администрация города Вологды. 

Отключение воды связано с ремонтными работами по врезке нового водопровода.

Водоснабжение будет отключено в пятницу, 28 апреля, с 00:00 до 23:30 по следующим адресам:

ул. Архангельская, 6, 10, 10Б и 12;
ул. лётчика Каберова, 1А, 3А и 8А;
ул. Ломоносова, 1 (корпуса 1 и 2) и 4;
ул. Конева, 26, 30 и 47А.

28 апреля будет организован подвоз воды по следующим адресам:
ул. Конева, 26 – с 10:00 до 13:00;
ул. Архангельская, между домами 10 и 12 – с 15:00 до 20:00;
ул. лётчика Каберова, 1А – с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00;
ул. Ломоносова, 1, корпус 1 – с 18:00 до 20:00.

Тэги: отключение воды

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