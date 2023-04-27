Дорожники Вологодской области обменялись опытом в вопросах ямочного ремонта

27.04.2023 [Общество]

Начальник департамента дорожного хозяйства Вологодской области рассказал, как специалисты постоянно повышают свою квалификацию

Так, например, недавно они обучились ямочному ремонту дорог. В Великоустюгском районе специалисты из 7 восточных районов обменялись опытом, нашли ответы на интересующие вопросы, самостоятельно поработали на технике. Рассказал Андрей Накрошаев. 

«Обучение специалистов разных направлений проходит регулярно. Это позволяет нам обменяться опытом, обсудить новые технологии, повторить стандарты работы, разработать планы решения конкретных задач. Мы можем на практике попробовать работу техники и выявить все плюсы и минусы разных методик», — пояснил он. 

Тэги: ямочный ремонт, ямы

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