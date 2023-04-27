В Вологде 27 апреля пройдет обширная деловая программа экофорума

27.04.2023 [Общество]

27 апреля станет самым насыщенным днем III Международного форума «Экология: город, экономика, люди». В течение всего дня предусмотрена обширная деловая программа, посвященная различным аспектам экологии.

Откроет ее научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов», которая соберет экспертов российского уровня. Она будет транслироваться с 10.00 в режиме онлайн, а ее зрителями могут стать все желающие. В частности, в рамках конференции будет дан старт цифровому проекту «Карта жителя Вологды». Это возможность объединить на банковской карте на основе платежной системы «Мир» банковские  сервисы, транспортную карту, программу лояльности от городских предприятий и организаций и  мотивационную платформу для  жителей с бонусной программой.

Также в течение дня пройдут секции, посвящённые следующим темам: «Эколого-экономические проблемы устойчивого развития территорий», «Цифровизация в развитии экономики и жизни общества: риски и возможности», «Социальные аспекты экологии человека: новые перспективы и вызовы», «Продвижение экологических проектов». К последней площадке можно также присоединиться в 14.00 в режиме онлайн по ссылке.  Также состоятся круглые столы, посвященные здоровому питанию, энергосбережению, экологизации сельского хозяйства, сохранению водных ресурсов.

В 13.30 начнется открытая лекция«Реализация природоохранной политики в России. Ключевые аспекты», которую прочитает председатель  Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Мероприятие также будет транслироваться в прямом эфире.

А 28 апреля запланирована блиц-дискуссия на тему устойчивого развития городов, в которой примут участие Мэр Вологды Сергей Воропанов и спикеры Международного экологического форума. Эксперты будут рассуждать,  сможет ли курс на устойчивое развитие и создание комфортных условий привлечь людей в Вологду. Все желающие могут стать зрителями дискуссии, подключившись к трансляции по ссылке.

Напомним, Международный форум «Экология: город, экономика, люди» проходит в Вологде с 22 по 28 апреля.С его подробной программой можно познакомиться на сайте  проекта.

Тэги: экофорум, Экология

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