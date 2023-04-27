Житель Липина Бора возместит односельчанину моральный вред за укушенный палец

В Липином Бору двое мужчин поспорили в суде из-за собак.

Днем 22 июля 2022 года они гуляли в парке на улице Первомайской. Оба с собаками. Животные не поделили территорию и подрались. Одна из собак была на поводке, а вторая нет.



Чтобы разнять дерущихся собак один из мужчин стал оттаскивать своего питомца за ошейник, и в это время вторая собака укусила его за палец. Пострадавший обратился в суд.

«Поскольку собака ответчика вакцинирована не была, истцу проведен курс антирабических прививок и введен противостолбнячный анатоксин. В судебном заседании ответчик подтвердил, что в тот день его собака находилась на неконтролируемом выгуле, но проявления агрессии с ее стороны никогда никто не замечал», — сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Вашкинским районным судом требования истца удовлетворить частично, в его пользу с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 5000 рублей.