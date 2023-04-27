В Вологодском отделении народного фронта сменилось руководство

Региональный исполком народного фронта возглавила череповчанка Людмила Миронова. Всего на это место претендовало 15 человек.

Народный фронт - это общественно-политическая организация, объединяющая тех, кто способен защищать граждан, восстанавливая справедливость; объединять людей на борьбу с вызовами, ответ на которые не возможен без общественной поддержки. Людмилу Миронову назвали справедливым человеком, который не идет на поводу у чиновников.

Ранее исполком возглавляла Людмила Мельникова, которая занимала свой пост с 2019 года.