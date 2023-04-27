В Вологодском отделении народного фронта сменилось руководство

27.04.2023 [Общество]

Региональный исполком народного фронта возглавила череповчанка Людмила Миронова. Всего на это место претендовало 15 человек.

Народный фронт - это общественно-политическая организация, объединяющая тех, кто способен защищать граждан, восстанавливая справедливость; объединять людей на борьбу с вызовами, ответ на которые не возможен без общественной поддержки. Людмилу Миронову назвали справедливым человеком, который не идет на поводу у чиновников. 

Ранее исполком возглавляла Людмила Мельникова, которая занимала свой пост с 2019 года. 

Тэги: ОНФ, народный фронт

ТОП НЕДЕЛИ

Электронная повестка может прийти на работу и будет считаться врученной, даже если работник не расписался в ее получении
В Вологде на месте будущего фонтана в ходе раскопок была найдена древняя обувь и медный пятак XVIII века
Необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян отменила прокуратура
«Форму надевать будешь, успех у тебя будет»: УФСИН Вологодской области привлекают на работу мистическими роликами
В Череповце предприниматель может получить штраф за баннер со Сталиным на стене магазина
Череповчанка через суд взыскала с Wildberries деньги, которые удержали за возврат товара
В Вологде загорелся завод на улице Элеваторной
50-летний череповчанин надел женскую одежду, чтобы обойти судебное ограничение
В Вологде суд вынес приговор по делу о взятке, полученной заместителем гендиректора государственной компании
Жители Вологды смогут оплатить проезд в автобусе «Картой жителя Вологды»

Похожие новости

Главный эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ назвала проблемы Вологды «неуникальными»

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина с рабочим визитом посетила Вологду

2290
0

У активистов ОНФ возникли вопросы к комплексной схеме организации дорожного движения Вологды

Схема была разработана петербургской компанией, её реализация должна начаться уже в 2020 году.

2409
0

ОНФ не хочет писать название своего форума грамотно

В ОНФ не хотят ставить запятую перед причастием, как требуют правила русского языка, в названии своего форума "Россия устремленная в будущее"

3253
1

ОНФ пожаловались, что власти Вологодской области их игнорируют

В центральном штабе «Общероссийского народного фронта» назвали 17 регионов, где, по словам членов ОНФ, им мешают работать

4114
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Отправлять грузы по железной дороге стало удобнее
В Череповце экс-директора детского технопарка «Кванториум» осудили за мошенничество и служебный подлог
За 2022 год население Вологодской области сократилось на 9 тысяч человек
28 апреля сразу на нескольких улицах Вологды отключат воду
Дорожники Вологодской области обменялись опытом в вопросах ямочного ремонта
В Вологде 27 апреля пройдет обширная деловая программа экофорума
Житель Липина Бора возместит односельчанину моральный вред за укушенный палец
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

1152
0
26.04.2023 [БлогоVO]

Помните, как наш глава пару тройку лет назад браво отчитывался о ремонте этой дороги? Мы помним!

333
0
26.04.2023 [Обзор Прессы]

Тотемская ведьма

293
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика