В Тотьме сотрудница газовой службы ответит перед судом за смерть человека

Тотемским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении работника газовой службы.

44-летняя женщину обвиняют в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека и в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности).

По версии следствия вечером 11 августа 2022 года в деревне Задняя Тотемского района бригада газовой службы производила работы по вводу сетей газопотребления в эксплуатацию.

«Руководитель работ, не убедившись в наличии заглушки на газовой трубе в одной из квартир 2-квартирного деревянного дома, приняла решение о подключении газоиспользующего оборудования соседней квартиры к сети газопотребления. В результате произошло воспламенение газо-воздушной смеси в квартире с отсутствующей заглушкой на трубе и пожар, смертельно травмировавший проживавшую в ней 49-летнюю женщину. Огонь, распространившийся и на соседний дом, повлек уничтожение и повреждение квартир и имущества в них, причинение 6 жильцам двух домов ущерба на сумму, превысившую 2 350 000 рублей. По версии следствия, произошедшее стало возможным в результате допущенных грубых нарушений со стороны руководителя бригады», — сообщают в следственном управлении СК РФ по Вологодской области.

В рамках уголовного дела проведен комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, 8 почерковедческих, пожарно-техническая, 5 строительно-технических, допрошено более 40 свидетелей, изъята служебная документация, которая тщательно проанализирована и сопоставлена следствием.

Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.