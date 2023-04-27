Егор Башкатов продлил контракт с ХК «Алмаз».
52-летний специалист возглавил череповецкий клуб в декабре 2022 года, и при нём «Алмаз» завершил регулярные чемпионат на 7 месте Западной конференции. А в серии плей-ин, где определялись ещё три участника плей-офф, дважды проиграли хоккеистам из Академии Михайлова и впервые в истории не попали в кубковую восьмёрку.
Новое соглашение Егором Башкатовым рассчитано ещё на один сезон.
Вратарь Константин Шостак возвращается в Череповец. В этом сезоне 23-летний голкипер провел минском «Динамо», на правах аренды, за который провел 31 матч в регулярном чемпионате, имея коэффициент надежности 90.9% и 3 в плей-офф. Срок арендного соглашения истекает 30 апреля, после чего Шостак вернется в расположение «Северстали».
Егор Башкатов продлил контракт с ХК «Алмаз»
Егор Башкатов продлил контракт с ХК «Алмаз».
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