Лизинговая компания «МИК» примет участие в строительстве часовни на территории Вологодской областной детской больницы

Часовня будет носить имя Луки Крымского, одного из самых почитаемых вологодскими прихожанами святого.

Вячеслав Савин, генеральный директор АО «МИК», принял участие в ежегодном заседании Попечительского совета детской областной больницы.

В апреле этого года БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница» обозначила несколько вопросов на повестку дня. Участников заседания поприветствовал Председатель Попечительского совета, старший референт Мэра города Вологды по вопросам культуры Иван Поздняков.

Помимо финансовой отчетности и итогах деятельности за I квартал 2023 г., поднималась тема строительства часовни Луки Крымского на территории учреждения. Инициатива поддержана и со стороны крупной региональной лизинговой компании АО «МИК» как члена Попечительского совета. Компания оказала как консультативную, так и спонсорскую помощь в виде выделенной суммы на строительство часовни.

Также на встрече совета участники торжественно поздравили Зою Мелентьеву, врача-гематолога областной детской больницы, с победой в областном конкурсе «Лучший врач 2023 года».

Завершилось собрание словами благодарности от главного врача БУЗ ВО «ВОДКБ» Александра Луговина к каждому участнику Попечительского совета, ведь каждый оказывает помощь и вкладывает силы в благоустройство больничного комплекса.

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