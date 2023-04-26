В Вологде суд вынес приговор по делу о взятке, полученной заместителем гендиректора государственной компании

В Вологде суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки первым заместителем генерального директора государственного предприятия АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания»

Мужчина признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Судом установлено, что бывший руководитель предприятия в период с января 2019 г. по январь 2021 г. получил взятку в размере более 2,9 млн рублей от представителя коммерческой организации за заключение и оплату контрактов по поставке, установке и наладке оборудования в сфере электроэнергетики. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил вологжанину наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в акционерных обществах, контрольный пакет акций в которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям сроком на 5 лет», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.