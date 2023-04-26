В Вологде суд вынес приговор по делу о взятке, полученной заместителем гендиректора государственной компании

26.04.2023 [Общество]

В  Вологде суд вынес приговор по уголовному делу о получении взятки первым заместителем генерального директора государственного предприятия АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания»

Мужчина признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

«Судом установлено, что бывший руководитель предприятия в период с января 2019 г. по январь 2021 г. получил взятку в размере более 2,9 млн рублей от представителя коммерческой организации за заключение и оплату контрактов по поставке, установке и наладке оборудования в сфере электроэнергетики. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил вологжанину наказание в виде штрафа в размере 4,5 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в акционерных обществах, контрольный пакет акций в которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям сроком на 5 лет», - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

На основании ст. 104.1 УК РФ с подсудимого в доход государства взысканы 2,9 млн рублей в счет конфискации денежных средств, полученных в результате совершения преступления.

Арест на имущество подсудимого на сумму более 3 млн рублей сохранен до исполнения приговора.

Тэги: взятки, приговор

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