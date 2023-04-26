Добрые дела не стоит делать в тишине

В издательском доме «Аргументы и факты» состоялась презентация мультимедийного спецпроекта «Мир неравнодушных людей» и паблик-ток о благотворительности.

«Мир неравнодушных людей» — мультимедийная просветительская платформа о 100 некоммерческих организациях из разных регионов страны, которые получили президентские гранты на развитие инициатив в области благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Проект запущен на сайте AIF.RU и реализуется благотворительным фондом «АиФ.Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и ИД «Аргументы и факты».

Рассказать о проекте собрались представители 100 некоммерческих организаций, принимавших участие в проекте: эксперты НКО из Москвы были приглашены в исторический особняк на Мясницкую, 42, остальные подключались к эфиру онлайн.

Запись эфира презентации и дискуссию о публичности НКО и медиаподдержке можно посмотреть здесь.

Открыл разговор Руслан Новиков, он рассказал об истории возникновения проекта и выразил надежду, что таких проектов станет больше.

— Большинство спецпроектов издательского дома «АиФ» социальные, потому что мы тоже люди неравнодушные и стремимся своими силами улучшать жизнь. С огромным уважением относимся к социальным активистам некоммерческих организаций. Считаем, что поддерживать их инициативы — важная миссия СМИ, — говорит генеральный директор ИД «Аргументы и факты» и председатель попечительского совета Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Руслан Новиков.

Светлана Горбачева рассказала о том, в чем ключевая задача проекта и как строилась работа над ним.

Читатели, зайдя на сайт, могут подробно узнать о каждом проекте НКО, а также познакомиться с их инициаторами, организаторами и участниками. О каждой некоммерческой организации создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

— «Мир неравнодушных людей» — один из проектов, где наша экспертиза сыграла свою роль. Все мы привыкли добрые дела делать тихо. На самом деле нужно делать их громко, потому что как еще люди могут к нам присоединиться, как они смогут поучаствовать? Поэтому чем чаще, чем лучше, чем понятнее мы объясняем нашу работу и приглашаем людей к нам присоединиться, тем, безусловно, ярче развивается культура благотворительности в нашей стране.

Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов затронул тему важности взаимодействия медиа и представителей некоммерческого сектора.





— Последние несколько месяцев я очень часто общаюсь с медиалидерами и обсуждаю важность взаимодействия некоммерческого сектора и медиа. Любому фонду жизненно важно, чтобы медиа рассказывали про некоммерческий сектор. Когда другие люди видят то количество доброты, которое сейчас НКО отдают вовне, то, может быть, кто-то задумается и тоже решит сделать что-то доброе, помочь: кто-то присоединится в качестве волонтера, кто-то лишний раз убедится в эффективности расходования НКО тех средств, которое государство им дает.



От Вологодской области в проекте «Мир неравнодушных людей» принял участие Благотворительный фонд «Во имя добра».

Игорь Бараков, исполнительный директор благотворительного фонда «Во имя добра»:

Семейные традиции, духовность, нравственность, воспитание молодёжи, формирование позитивного общественного мнения о семье, знание психологических особенностей в воспитании ребёнка, подготовка к ответственному родительству — это основные задачи, которые необходимо решать для укрепления института семьи, для преодоления демографических проблем в обществе. Мы вносим свою лепту, осуществляя проекты, которые делают доступным просвещение в сфере семейных отношений.



Сюжет в проекте Благотворительный фонд «Во имя добра»: https://nko.aif.ru/projects/23.html