Фестиваль исторической реконструкции «Кирилло-Белозерская осада» пройдет в Вологодской области 24 и 25 июня

Фестиваль исторической реконструкции «Кирилло-Белозерская осада» пройдет в Вологодской области на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника 24 и 25 июня.

Это будет масштабное мероприятие, в котором примут участие более двухсот реконструкторов из Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы, Подольска, Омска, Минска, Калуги, Вологды, Иванова, Белгорода, Брянска, Саранска, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и Череповца.

– В настоящее время идет активная подготовительная работа к фестивалю – благоустраивается территория Нового города, где проходили реставрационные работы Крепостных стен 17-го века. Именно на этой площадке в рамках проекта состоятся конные турниры и состязания лучников, полевые сражения и артиллерийские турниры, – сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов. – Здесь же зрителей «Кирилло-Белозерской осады» ждут средневековые забавы, ремесленная ярмарка и аутентичная атмосфера. Фестиваль соберет на территории музея тысячи посетителей, поэтому мы особенно тщательно готовимся к встрече с любителями истории.

За два дня фестиваля реконструкторы продемонстрируют гостям, как проходила защита монастыря от польско-литовских захватчиков. Напомним, этот период продолжался шесть лет с 1612 по 1618 год.

Наблюдать за происходящим зрители смогут, как с земли, так и, поднявшись на галереи крепостных стен.

– Изюминкой фестиваля станет ремесленная ярмарка, которая соберет кружевниц, кузнецов, гончаров, мастеров по дереву, коже, металлу – лучших умельцев из разных регионов страны, творящих в духе Средневековья. Заявки для участия в ярмарке музей-заповедник принимает до 31 мая по телефону 8 921 142 65 80. Ждем мастеров в аутентичных костюмах со всей России! – говорит руководитель культурных проектов Сергей Беляшов.

По словам организаторов фестиваля, будут предусмотрены развлечения и интерактивные площадки для всех возрастов.

Участников фестиваля ждут турниры, историческое дефиле, мастер-классы, игры и местная кухня.