В Вологодской области дополнительно направлено из бюджета на социальные и инфраструктурные вопросы 6 млрд рублей

В ходе 20-й сессии депутаты Законодательного Собрания утвердили первые в этом году поправки в областной бюджет.

Доходы были увеличены почти на три млрд рублей за счет поступлений из федерального бюджета. Расходы повысились на 6,2 млрд, в том числе за счет остатков средств с прошлого года в объеме 3,2 млрд рублей.

«В частности, почти 1,8 миллиарда рублей федеральных средств направлено на развитие дорожной сферы — строительство Некрасовского моста и улицы имени поэта Романова в Вологде, а также ремонт региональных дорог. Более одного миллиарда выделено на обеспечение решений, принятых на Градостроительных советах. Кроме того, порядка 340 миллионов пойдет на завершение строительства социальных объектов, таких как пристройка к четвертой поликлинике, школа на Преминина и стадиона «Витязь» в Вологде. Еще дополнительно 94 миллиона выделено на проект «Народный бюджет», — рассказал председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Кроме того, поправками предусмотрены средства в объеме 240 млн на перевод котельных в Кириллове, Шексне и поселке имени Желябова Устюженского округа на природный газ. 175 млн направлено на решение проблем обманутых дольщиков, почти 36 млн на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, и порядка 45 млн на реставрацию Вологодского кремля.

С учетом всех поправок доходы бюджета в 2023 году составят 114,6 млрд рублей, расходы — 138,4 млрд. Дефицит в 23,8 млрд полностью обеспечен остатками средств с прошлого года.