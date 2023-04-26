В Вологде приняты новые меры поддержки для педагогов

В Вологде принят новый комплекс мер поддержки учителей, который вступит в силу с 1 сентября 2023 года, принят сегодня в Вологде. Он призван поэтапно решить кадровый вопрос в системе образования областной столицы. Соответствующую инициативу Администрации города сегодня подержали на сессии депутаты Вологодской городской Думы.

«В Вологде сегодня потребность в педагогах составляет порядка 350 человек. Особенно необходимы учителя математики, физики, химии и информатики, в первую очередь, стажисты. Именно на техническое и естественно-математическое направление сделали ставку многие школы, и для достойной подготовки детей требуются опытные профессионалы. Конечно, нужна и молодежь, причем по всем дисциплинам. Именно поэтому сегодня совместно с коллегами-депутатами мы приняли беспрецедентный для Вологды комплекс мер поддержки для учителей школ. Ставим перед собой несколько задач: поддержать уже работающих в школах педагогов, а также привлечь учителей из других городов и регионов, причем как стажистов, так и выпускников педагогических вузов без стажа», — подчеркнул мэр Вологды Сергей Воропанов.

Начиная с 1 сентября 2023 года, в Вологде начнет работать льготная ипотека для педагогов, по примеру такой же программы для медиков. Она предполагает как компенсацию первоначального взноса в размере до 500 тысяч руб., так и помощь в оплате ежемесячных платежей в течение 5 лет — в размере 75% от ипотечной выплаты, но не более 12 тысяч руб. в месяц.

Рассчитывать на льготную ипотеку сразу после поступления на работу могут учителя математики, физики, химии и информатики со стажем от 5 до 25 лет, приехавшие из других городов и районов и начавшие работать в школах Вологды, начиная с 1 августа 2023 года. Также взять ипотеку по льготной программе смогут выпускники вузов без стажа, но через 3 года после начала работы в школе города, и молодые учителя со стажем работы до 2 лет, но через 5 лет после начала работы.

«Для тех, кто приехал работать в школы Вологды, но к ипотеке не готов, предусмотрена разовая выплата в 1 млн рублей, которая тоже поможет решить жилищные или бытовые вопросы. То есть педагог может выбрать — взять ипотеку или выплату в 1 миллион. Взамен он обязан будет отработать в школе Вологды не менее 7 лет. Это позволит закрепить учителей в наших образовательных учреждениях. Свое жилье — серьезный аргумент, чтобы остаться жить и работать в Вологде», — пояснил Сергей Воропанов.

Еще один вариант решения жилищного вопроса — компенсация за найм жилья в течение 5 лет. Эта мера поддержки действует с 2019 года, и на данный момент ею уже пользуются 123 человека. С 1 сентября 2023 года сумма ежемесячной компенсации будет увеличена до 12 тысяч рублей в месяц (ранее было 9 тысяч рублей).

Для всех учителей, как стажистов, так и начинающих, поступивших на работу с 1 августа 2023 года, предусмотрена единоразовая выплата в размере 70 тысяч рублей — через три месяца после начала работы. Кроме того отдельную меру поддержки продумали для молодых педагогов.

«Сейчас учителя со стажем работы до 5 лет составляют в наших школах не более 19%, а требуются свежие силы, новый взгляд на вопросы, энергия, энтузиазм, то есть омоложение школьных коллективов При этом зарплата начинающего учителя, не имеющего стажа и высокой категории, невелика. Поэтому педагоги, которые только пришли после вуза или отработали в школе год, будут в течение двух лет с момента трудоустройства получать из городского бюджета ежемесячную доплату в 10 тысяч рублей», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Благодарю мэра Сергея Воропанова и коллег из Администрации города за исчерпывающую проработку вопроса. Уверен, благодаря этой инициативе получится привлечь в наши школы как опытных, так и молодых педагогов, поддержать начинающих учителей, укомплектовать школы, в том числе и строящиеся сейчас, высокопрофессиональными кадрами и в конечном итоге дать отличное образование маленьким вологжанам», — отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Нововведения начинают действовать с 1 сентября 2023 года, но уже сейчас и выпускники вузов, и учителя со стажем, планируя новый учебный год, могут изучать возможности, которые предоставляет Вологда. В зависимости от выбранной меры поддержки педагог будет обязан отработать в школах города от 1 до 7 лет.

«Выплаты будут хорошим подспорьем для молодых специалистов, которые только выпустились из высшего учебного заведения и только начинают свой профессиональный путь, когда они еще не наработали стаж и соответствующие надбавки. Уверена, что это во многом поспособствует тому, что выпускники-педагоги будут трудоустраиваться именно по своей специальности», — прокомментировала депутат Вологодской городской Думы, председатель постоянного комитета по социальной политике, директор школы № 3 Надежда Мочалова.

В ближайшее время будет разработан механизм предоставления той или иной меры поддержки. Но уже сейчас консультации можно получить в Управлении образования Вологды по телефону 8 (8172) 72-45-14. Поправки в бюджет Вологды для реализации принятых решений будут внесены в конце лета — начале осени.