DOLCE VITA: как научиться «управлять» диабетом

26.04.2023 [Общество]

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце», совместно с ИД «Аргументы и факты» запустил новый спецпроект «Мир неравнодушных людей».

100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, сохраняются традиции предков, наши дети развиваются, больные люди получают лечение, а природа — защиту. Все эти проекты какое-то время назад выиграли президентские гранты. Грант дал возможность реализовать идею и заложить базу для её развития.

Проект даёт возможность своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, а также познакомиться с представителями этих организаций. О каждом НКО создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

Синяя птица благотворительного фонда «Во имя добра» дарит надежду детям Вологды и области.

Как реагировать родителям, если ребёнку поставлен диагноз: сахарный диабет? Только не поддаваться панике. «Включить» болезнь в свою жизнь, которая не должна из-за диабета стать горькой.

Взять такие семьи по опеку решили в вологодском благотворительном фонде «Во имя добра», запустив три проекта по общим названием «Dolce vita», или, по-русски, «Сладкая жизнь». Проекты получили грантовую президентскую помощь, и благодаря ей сразу открылась «Школа диабета».

Курс лекций от специалистов — эндокринологов и психологов не только помог ребятам, мамам и папам получить полезную информацию о болезни, но и навыки управления диабетом, чтобы избежать осложнений. Правда, очные лекции доступны только для Вологды и Череповца, хотя география диабета не ограничивается крупными городами. Поэтому подключили онлайн-занятия, которые донесли все знания специалистов в самые отдалённые уголки Вологодской области.

Некоторым родителям, буквально «потерявшимся» при озвучивании врачом их ребёнку диагноза «диабет», просто необходимы индивидуальные консультации с психологами. И они их получили.

А маленьких детей отвлекли от болезни творчеством: рисованием, лепкой, аппликациями, росписью по дереву. Такие занятия с детьми стала проводить Женя Добровольская — солнечная девушка с синдромом Дауна, замечательный художник и волонтёр фонда «Во имя добра». Не остался без внимания и летний отдых ребят. Для них организовали специальные оздоровительные лагеря с особым режимом питания, инъекциями инсулина и проверкой содержания глюкозы в крови.

Сотрудники и волонтёры фонда «Во имя добра» уже 11 лет помогают своим подопечным не только с сахарным диабетом, но и с ДЦП, синдромом Дауна и другими заболеваниями пройти курс обучения, реабилитации, получить нужные лекарства или же отправиться к месту лечения.

Логотип фонда — синяя птица, как символ надежды ребёнка и родителей на победу над болезнью.

Игорь Бараков, исполнительный директор благотворительного фонда «Во имя добра»:

«Семейные традиции, духовность, нравственность, воспитание молодёжи, формирование позитивного общественного мнения о семье, знание психологических особенностей в воспитании ребёнка, подготовка к ответственному родительству — это основные задачи, которые необходимо решать для укрепления института семьи, для преодоления демографических проблем в обществе. Наш вносит свою лепту, осуществляя проекты, которые делают доступным просвещение в сфере семейных отношений».

«Главное, что отличает этот проект — эмоциональность и искренность его героев. Видеосюжеты дают возможность почувствовать это и ощутить уважение к ним. Все эти люди, как правило, делают добро тихо, не афишируют свои проекты. Значит, это должны делать мы, потому что они достойны общественного признания и потому что, когда о таких делах рассказывают, сердца зрителей и читателей смягчаются — таким образом добра в мире становится больше», — считает 1-й заместитель генерального директора ИД «АиФ» Марина Мишункина.

Спецпроект «Мир неравнодушных людей» доступен по адресу: https://nko.aif.ru

 

Тэги: диабет, НКО

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