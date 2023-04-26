В Вологодской области стартовал ремонт дорог

26.04.2023 [Общество]

В Вологодской области стартовали ремонт дорог и работа асфальтовых заводов. Сейчас специалисты приступили к приведению в порядок улиц в Соколе и подъезда к поселку Чагоде. 

В Соколе приводят в порядок две транзитных улицы — Водников и Сельская, моста через реку Глушица. Подрядчик уже приступил к работам и укладывает нижний слой асфальта. До 1 мая предстоит отремонтировать около километра. На это выделено 22 миллиона рублей.

«Видно, что подрядчик ответственно подходит к делу. В микрорайоне, где идет приведение в порядок двух улиц, располагается детский сад и школа. Сокольчане давно ждали ремонт этих дорог. Благодарим Губернатора области Олега Александровича Кувшинникова за это решение», — рассказал глава Сокольского округа Юрий Васин.

За качество асфальтовой смеси отвечают специалисты с асфальтового завода, который также начал работу в Сокольском округе. Все оборудование в нем отечественного производства. Завод оснащен современной лабораторией, прошедшей аттестацию. За час здесь выпускают до 160 тонн продукции. Она используется на проведение ремонтов в Сокольском округе и близлежащих муниципалитетах.

«Перед отправкой заказчику асфальтобетонной смеси, мы берем пробы для анализа. На каждую партию асфальта выдаем паспорт качества. Также берем пробы после укладки дорожного полотна. Образцы до укладки и после нее должен быть одинаковым», — отметил инженер-лаборант асфальтобетонного завода Сокольского ДРСУ ПАО «Вологдавтодор» Иван Булин.

Заводы по производству асфальтобетонной смеси начали работу по всей Вологодской области. В этом году запланированы масштабные ремонтные работы на дорогах. Привести в порядок планируется более 700 километров федеральных, региональных и муниципальных дорог.

«Благодаря своевременному проведению конкурсных процедур, а также погодным условиям, ремонтные работы на дорогах в этом году были начаты раньше. Мы это видим на примере Сокола, где две улицы отремонтируют уже к 1 мая, — добавил Губернатор области Олег Кувшинников. — Работы в этом году у дорожников много. Только на ремонт региональных и муниципальных дорог выделили более 15 миллиардов рублей с учетом дополнительного финансирования. Это сумма неокончательная, она будет корректироваться с учетом тех решений, которые мы примем вместе с жителями на Градостроительных советах».

Среди наиболее масштабных объектов по ремонту такие дороги, как Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец в Череповецком районе, Лентьево — Бабаево — Борисово-Судское в Бабаевском округе, Новое — Виктово в Вологодском округе, Новостройка — Русино с подъездом к д. Королево, д. Павшино в Кирилловском округе, Илейкино — Шуйское в Грязовецком округе, А-123 — Тарнога — Костылево в Тарногском округе, Тотьма-Никольск в Тотемском округе, Устюжна — Сандово в Устюженском округе.

В Вологде планируется отремонтировать участки 8 улиц. Общая протяженность их составляет 13,5 километров. В Череповце сделают также участки 8 улиц. Общая протяженность работ в городе металлургов и химиков составит 7 километров.

Добавим, что ремонтные работы начались на подъезде к Чагоде. Подготовительные работы ведутся на дорогах Шиляково — Топорня и подъезду к Федотово, двух улицах в Харовске. В первой декаде мая начнутся работы еще на 10 объектах. Посмотреть, какие дороги планируется привести в порядок в этом году, можно на интерактивной карте на сайте Губернатора.

Тэги: ремонт, дороги, асфальт

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