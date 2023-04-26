В Устье появились домики для уток

26.04.2023 [Общество]

В селе Устье на водоемах появились домики для уток. Изготовили их на местном предприятии деревообработки. А установить помогли специалисты аварийно-спасательной службы

Домики для уток размещены на пруду возле парка и в устье реки Петровки в селе Устье. Для того чтобы конструкции держались на плаву и не прибивались к берегу, их закрепили специальными тросами с грузами. Заходить и выходить из домика птицы могут по специальным подмосткам с двух сторон. Пока птицы людских стараний не оценили. Но присматриваются. Впереди у уток много времени, чтобы заселиться в новостройки. 

 

 

Тэги: животные, птицы

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