В Устье появились домики для уток

В селе Устье на водоемах появились домики для уток. Изготовили их на местном предприятии деревообработки. А установить помогли специалисты аварийно-спасательной службы

Домики для уток размещены на пруду возле парка и в устье реки Петровки в селе Устье. Для того чтобы конструкции держались на плаву и не прибивались к берегу, их закрепили специальными тросами с грузами. Заходить и выходить из домика птицы могут по специальным подмосткам с двух сторон. Пока птицы людских стараний не оценили. Но присматриваются. Впереди у уток много времени, чтобы заселиться в новостройки.