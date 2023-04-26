Жительницу Вожегодского района оштрафовали на 500 рублей за ругань в больнице

В Вожегодском районе суд привлёк 65-летнюю местную жительницу к административной ответственности за мелкое хулиганство.

«Днем 12 апреля 2023 65-летняя жительница пос. Вожега, находясь в приемном покое районного учреждения здравоохранения, начала кричать, размахивать руками и выражаться нецензурной бранью. На сделанные персоналом больницы замечания не реагировала, продолжала кричать и требовать, чтобы ее вымыли», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Факт хулиганства был зафиксирован прибывшим на место участковым. Пенсионерка не признала вину: она подтвердила, что приходила в приёмный покой, но отрицала, что скандалила и ругалась.

В качестве наказания суд назначил женщине штраф в 500 рублей.