Жительницу Вожегодского района оштрафовали на 500 рублей за ругань в больнице

26.04.2023 [Общество]

В Вожегодском районе суд привлёк 65-летнюю местную жительницу к административной ответственности за мелкое хулиганство.

«Днем 12 апреля 2023 65-летняя жительница пос. Вожега, находясь в приемном покое районного учреждения здравоохранения, начала кричать, размахивать руками и выражаться нецензурной бранью. На сделанные персоналом больницы замечания не реагировала, продолжала кричать и требовать, чтобы ее вымыли», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Факт хулиганства был зафиксирован прибывшим на место участковым. Пенсионерка не признала вину: она подтвердила, что приходила в приёмный покой, но отрицала, что скандалила и ругалась.

В качестве наказания суд назначил женщине штраф в 500 рублей.

Тэги: больница, скандал, пенсионерка, суд, штраф

ТОП НЕДЕЛИ

Электронная повестка может прийти на работу и будет считаться врученной, даже если работник не расписался в ее получении
В Вологде на месте будущего фонтана в ходе раскопок была найдена древняя обувь и медный пятак XVIII века
Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО
Необоснованную мобилизацию 15 тысяч россиян отменила прокуратура
В Усть-Кубинском районе полиция пришла к охотнику, который ранее заявил о том, что охотников выживают с угодий
«Форму надевать будешь, успех у тебя будет»: УФСИН Вологодской области привлекают на работу мистическими роликами
В Череповце предприниматель может получить штраф за баннер со Сталиным на стене магазина
В Грязовецком районе сгорело 14 домов
Череповчанка через суд взыскала с Wildberries деньги, которые удержали за возврат товара
В Вологде загорелся завод на улице Элеваторной

Похожие новости

В Великоустюгской ЦРБ врачи добиваются положенных соцвыплат через прокуратуру

В отличие от коллег из соседних районов, они не получили деньги за январь

965
0

В центральной больнице Кичменгско-Городецкого округа температура в палатах опустилась до 15 градусов

О проблемах с отоплением в ЦРБ сообщалось еще в ноябре 

1425
0

Череповецкие врачи устанавливают причины смерти семилетней девочки в больнице

Девочка скончалась от непонятного недуга в конце прошлой недели

5798
0

ФАС обвинило Грязовецкую ЦРБ в нарушении закона «О госзакупках»

Нарушение закона выявлено во время конкурса на покупку оборудования за 14 млн рублей

1856
0

Жителя Кичменгского Городка принудительно положили в больницу

Он был болен туберкулезом, но отказывался от лечения

1213
0

В Вологде пациент выпал из окна больницы на Пошехонском шоссе

23-летний мужчина погиб

2049
0

На 800 детей в поселке Суда Череповецкого района нет ни одного педиатра

Такая ситуация продолжается более двух лет

1023
0

В Вологодской областной больнице при ремонте затопило несколько помещений

Об аварийной ситуации сообщил главный врач ВОКБ Дмитрий Ваньков

2531
0

Отделение реанимации открылось после капитального ремонта в Вологодской областной клинической больнице

Здесь установлена система вентиляции с обеззараживанием воздуха, а также индивидуальные камеры видеонаблюдения около каждого пациента

1819
0

В Великоустюгском районе прокуратура проверила факт невывоза мусора от местной ЦРБ

В адрес главврача больницы внесли представление — и нарушение устранили

1455
0

В Череповце подростка госпитализировали в больницу после ДТП

Во дворе дома на улице Раахе его сбил автомобиль Nissan Note

1371
0

В Вологде пьяный мужчина без одежды и обуви устроил скандал в больнице на Пошехонском шоссе

Его задержали сотрудники Росгвардии

1273
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Добрые дела не стоит делать в тишине
Фестиваль исторической реконструкции «Кирилло-Белозерская осада» пройдет в Вологодской области 24 и 25 июня
В Вологодской области дополнительно направлено из бюджета на социальные и инфраструктурные вопросы 6 млрд рублей
Экскурсии по деревянной Вологде пройдут 2 и 6 мая
В Вологде приняты новые меры поддержки для педагогов
DOLCE VITA: как научиться «управлять» диабетом
В Вологодской области стартовал ремонт дорог
 
25.04.2023 [Общество]

На ниточке: в Усть-Кубинском районе подросток может лишиться наследства из-за компаньона его умершей матери

925
0
25.04.2023 [БлогоVO]

Целое явление, именем которого можно называть эпоху. «Фабрика звёзд»

466
0
26.04.2023 [Обзор Прессы]

Тотемская ведьма

175
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика