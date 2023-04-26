Родственников участников СВО примут в социальной приемной

26.04.2023 [Общество]

Очередная социальная приемная для семей участников СВО пройдет 26 апреля с 18.00 до 19.00  на Ленинградской, 5 (Дворец творчества детей и молодежи). Обратиться в приемную семьи могут напрямую, без предварительной записи.  Прием ведут специалисты Администрации города Вологды и городского военкомата.

Решение о проведении социальных приемных для семей участников СВО принял мэр Вологды Сергей Воропанов. Такой формат позволяет максимально оперативно ответить на вопросы, разобраться в конкретных ситуациях. Первая социальная приемная прошла 19 апреля. Большая часть заданных на ней вопросов касалась социальной сферы: прохождение реабилитации, обследований, получение выплат, предоставление бойцу отпуска. Но также специалисты Администрации города  Вологды готовы ответить на вопросы связанные с ЖКХ, экономикой, обучением детей, занятиями в кружках и секциях, получением мер поддержки и т. д.

Социальные приемные будут проходить еженедельно по средам. 3 мая встреча состоится, как и раньше, по адресу: ул. Ленинградская, 5, а с 10 мая —  в МЦ «ГОРКОМ35» на ул. Козленская, 2. Дополнительную информацию по работе социальных приемных и мерам поддержки участников СВО и их семей можно задать по телефонам: 76-96-35, 72-96-70.

 

Тэги: сво

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