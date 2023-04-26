Книжные фримаркеты и показы «зеленого» документального кино идут в Вологде

III Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди» проходит в Вологде с 22 по 28 апреля. В его рамках запланированы как деловая программа с экспертами всероссийского уровня, так и проекты для участия вологжан. В частности, уже идут семь книжных фримаркетов, где бесплатно можно взять книги, оставленные для обмена другими читателями.

Первый в рамках Экофорума книжный фримаркет прошел в воскресенье на площади Революции, став частью масштабного «ЭкоПарка». Возможность дать книгам вторую жизнь предоставила городская библиотека № 10.

«В систему буккроссинга читатели приносят книги в течение всего года. В каждой библиотеке накапливаются десятки экземпляров литературы, которую прежние хозяева готовы передать новым владельцам, запустив „книговорот“. Это тоже элемент экологичного подхода, осознанного потребления. Прочитанная бумажная книга не пылится на полках, не отправляется в макулатуру, а радует новых читателей. Буккроссинг позволяет сэкономить природные ресурсы и пространство в квартирах людей. Поэтому приглашаю всех приходить на фримаркеты в разных районах города, подбирать себе книги, а взамен, если есть желание, приносить свои. Подчеркну, мы не требуем именно обмена. Если книга понравилась, ее можно взять, не оставляя ничего взамен», — отметила директор Централизованной библиотечной системы Вологды Анна Мартыненко.

25 апреля книжные фримаркеты прошли в библиотеке № 1 на ул. Добролюбова, 31 и в библиотеке «Книжный экспресс» на ул. Пролетарская, 73. 26 апреля книгообмен начнут библиотека № 21 на ул. Гагарина 35 и модельная библиотека «ЛиС» на ул. Трактористов, 5. А в завершающий день форума, 28 апреля, книжные фримаркеты запланированы в библиотеке № 15 на Советском проспекте, 48 и в библиотеке «ЛиС» на ул. Трактористов, 5. Все фримаркеты работают с 11.00 до 19.00.

Также в рамках форума 26–27 апреля организован Фестиваль «зелёного» документального кино. Вологжане смогут увидеть фильмы о северной природе. Вход свободный. Подробнее о фильмах можно узнать на сайте Централизованной библиотечной системы. Показы пройдут по следующему расписанию:

26 апреля 10.00 Кинотеатр «Ленком» (ул. Пушкинская д. 15) Фильм «Спасти планету» 12.00 Городская библиотека № 8. ЛиС (ул. Трактористов, 5) Фильм «Приключение двух медвежат»

Фильм «Плато Путорана. Неприступная красота» 14.00 Городская библиотека № 14 (ул. Кубинская, 13) Фильм «Большая вода. Лена» 14:00 Креативное пространство «Салют, молодежь!» (ул. Ленина, д. 12) Фильм «Неледниковый период» 15.00 Городская библиотека № 18 (ул. Архангельская, 11) Фильм «Земля Франца-Иосифа» 15.00 Городская библиотека № 21 (ул. Гагарина, 35) Фильм «Новая Земля. Погружение в неизвестность» 27 апреля 15.00 Городская библиотека № 10

(ул. Судоремонтная, 42) Фильм «Онежское озеро. Мифы и факты туристических маршрутов» 16:00 Креативное пространство «Салют, молодежь!» (ул. Ленина д. 12) фильм «О Байкале начистоту»

Подробнее с программой Международного экологического форума, который является частью городского стратегии «ЭкоВологда», можно познакомиться на сайте проекта.