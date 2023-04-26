В Вологде подвели итоги конкурса «Вологодский зеленый бизнес»

26.04.2023 [Общество]

Итоги конкурса «Вологодский зеленый бизнес», организованного Администрацией города Вологды, подвели в рамках III Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди». Всего в этом году участниками конкурсного проекта  стали 87 организаций, которые представили свои экопрактики в девяти номинациях. Награды победителям вручил мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Реализуя стратегию „ЭкоВологда“, мы говорим не только об экологии, но и об устойчивом развитии. Принципы ESG положены в основу развития города. Рады, что предприятия разделяют нашу стратегию, совершенствуют методы управления. Впервые самый „зеленый“ офис мы выбирали в прошлом году. В новом сезоне конкурса приняли решение расширить границы и критерии. Смотрим в целом на „зеленый бизнес“: офис, территория и производственные площадки, внутренняя экологическая культура компании и общественная деятельность. Количество предприятий, участвующих в проекте „Зеленый бизнес“, увеличивается, это говорит о том, что интерес к экологии у бизнес-сообщества растет», — отметил мэр Вологды Сергей Воропанов. 

Конкурс проходит  по 4 основным и 5 дополнительным номинациям, учитывающим количество сотрудников предприятия и направление экологической работы. 

Дипломы 1, 2 и 3 степени получила 31 компания. А две организации -компания «Макси» и АНО «ЭкоЛогика» удостоены Гран-при проекта. Сотрудники «ЭкоЛогики» с 2020 года занимаются развитием экологии в городе: проведение мастер-классов для семей, экоуроков, сбор вторсырья. Награду городского экологического конкурса получают второй раз.

«В этом году мы постарались еще больше экологизировать свой офис и сотрудников. Многое делаем уже автоматически: сортируем отходы, пользуемся естественным освещением в офисе. У нас маленький дружный коллектив, и мы делаем все для того, чтобы улучшить экологическую обстановку, потому что это наш второй дом», — говорит руководитель экологического направления и проектов АНО «ЭкоЛогика» Дарья Капустина.

Компания «Макси» боролась за победу в номинации «Лучший вологодский зеленый бизнес», которая стала одной из самых многочисленных на проекте. 

«Наша компания практикует комплексный подход к реализации ESG-мероприятий. Мы серьезно и ответственно относимся к рациональному использованию энергоресурсов. Мы утилизируем и минимизируем отходы в нашем продуктовом ритейле, создаем современную экологичную городскую среду в сфере жилищного строительства. У нас сильная корпоративная экосреда. Очень благодарны организаторам за высокую оценку нашей деятельности», — говорит директор по управлению персоналом и внешним коммуникациям компании «Макси» Ольга Шарова.

Победителями в направлении «Лучший вологодский зеленый бизнес» стали АО «Альфа-Банк» и ООО «ЦЭМИД» (в номинации с числом сотрудников до 100 человек), ЧУЗ «РЖД-Медицина г. Вологда» (в номинации с числом сотрудников до 500 человек) и Вологодский ВРЗ (в номинации с числом сотрудников более 500 человек). В номинации «Эковолонтерство» лидером стал Вологодский дорожный штаб волонтеров Северной железной дороги — филиала ОАО «РЖД». Лучшей вологодской «зеленой» муниципальной организацией признаны детский сад № 111 «Медвежонок» и школа № 22.  Лучшие  программы экологической мотивации сотрудников разработали ООО «Старт» и детский сад № 38 «Красная шапочка». Лучшая программа заботы о здоровье сотрудников на предприятии действует в ООО «Ресурс-В».  А лучший экологический корпоративный проект реализуется в санатории «Новый источник».

Напомним, в рамках Международного  экологического форума запланированы как деловая программа с экспертами всероссийского уровня, так и проекты для участия вологжан. Подробнее с программой можно познакомиться на сайте экофорума.

Тэги: Экология, конкурсы

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