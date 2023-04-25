Мошенники-проститутки выманили у жителя Вологды почти 50 тысяч рублей

18-летний житель Вологды стал жертвой мошенников.

Он рассказал полицейским, что хотел вызвать проститутку и нашёл в интернете соответствующий сайт. В переписке ему сообщили, что стоимость услуги составит 2000 рублей и потерпевший перевёл требуемую сумму, но через полчаса у него потребовали ещё 7500 рублей в качестве страховки. Юноша вновь отправил деньги. Через некоторое время ему сказали, что при обработке платежа произошла ошибка и ему нужно заплатить ещё, но ему вернёт деньги вызванная «жрица любви». Пострадавший взял кредит и отправил мошенника ещё 40 тысяч рублей, но на последовавшее требование заплатить ещё 25 тысяч рублей ответил отказом.

«После чего ему позвонил якобы директор салона и начал угрожать физической расправой в отношении и самого вологжанина и его семьи. Испугавшись за свое здоровье, мужчина отправился в полицию», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых устанавливаются.