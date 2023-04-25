В плену плесени и сырости: жители Бабушкинского района несколько лет жалуются на отвратительные условия проживания в доме для переселенцев

25.04.2023 [Общество]

Жители поселка Красота Бабушкинского района бьют тревогу. В их доме по улице Набережной, дом 17 жить становится все сложнее и сложнее. Жители просят помощи. По этому поводу они обратились в ЦУР Вологодской области. 

В конце 2017 года в поселке был построен дом в рамках региональной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Туда пересилили жителей из аварийного жилья.

«Дом по адресу Вологодская обл, Бабушкинский р- н, пос Красота ул Набережная дом 17. С первых дней проживания обнаружились недоделки: краны протекающие, межкомнатные двери не закрываются, перекосы наружной отделки дома, запотевшие внутри пластиковые окна, непригодная вода для питья, канализация и. д. После многочисленных жалоб жильцов дома приехала комиссия, которая подтвердила все недоделки и недостатки, но воз и ныне там. За пять лет эксплуатации дома на первом этаже прогнили полы т.к отвратительно работает канализация. Люди перестали проживать в этих непригодных для жилья квартирах т.к отопление в доме…… электрическое, а при наших зимах расход эл/ энергии и соответственно счёт за неё, суммы огромные. Мы обращались и в администрацию Рослятинского сельсовета и главе Жироховой Т.С, но ответ один слышим: квартиры приватизированы, делайте сами, ничем помочь не можем! Но две квартиры муниципальные в доме. В настоящее время полностью отсутствует вода. Житель 10 кв всю зиму и теперь возит воду, это благоустроенная квартира, даже помыться не где. Очень просим вашей помощи (уже не знаем куда обращаться), чтоб решился вопрос по воде в доме и канализация (теперь там вонь на всю округу), да в подвале круглый год вода, откачивали, но толку мало», — написала в ЦУР жительница поселка Красота Валентина Шатулина. 

Валентину полностью поддержали и другие жители дома. Которые также добавили, что изначально дом был построен в болотистой местности. 

«У меня квартира на первом этаже, в подвале вода постоянно, никуда не уходит она, под самым полом, по стенам сырость идет с низу в вверх. Также плесень от сырости. Воды в доме нет и была то непригодна. Из-за такой воды жалко бытовую технику. В квартире сама не проживаю, но в зимнее время отопление включено, даже на минимуме и то цены огромные за электричество», — сообщила Анастасия Тюляндина.

Женщина предоставила фото, как в декабре прошлого года канализационные стоки пошли в подъезд из-за того, что система промерзла. 

В 2021 году проблему дома для переселенцев в поселке Красота уже поднимали депутаты. 

В его возведении администрация района участвовала как дольщик, однако приобрела все 10 квартир. Госконтракт «Участие в долевом строительстве 10 жилых помещений в пос. Красота для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Бабушкинском районе» тоже подписали в мае 2016 года. Подрядчиком выступило ООО «Строительная компания» из Вологды (директор Евгений Мясников). Фирма получила за работу 11,67 млн рублей. Сейчас в доме проживает только одна семья — люди не хотят жить «на болоте».

«Дом также был сдан в 2017 году. Но поставлен он был на сыром месте. Из-за этого в подвале скапливается вода. Ее периодически откачивают жильцы, — рассказывал депутат ЗСО Павел Горчаков в 2021 году. — Во время нашего визита воды не было. Но решение нужно довести до конца. Для этого необходимо доработать дренаж и отвести воду».

Депутат Рослятинского сельского поселения Алексей Карелин в комментариях под постом Горчакова в рубрике «БлогоVo» писал, что людей в новое аварийное жилье переселяли чуть ли не насильно — через суд.

«И все у Жироховой (глава Бабушкинского района) виноваты другие — подрядчики, непутевые депутаты, не та погода, осень в декабре и так далее. Я уж вообще молчу как администрация перед выборами губернатора в декабре 2018 года, дома сносила и с судебными приставами переселяли насильно народ в дом на болоте (почему зима, да потому что вода в подвале замерзает — можно всегда соврать, что лопнула труба), где в подвале стоит вода уже не первый год, а по стенам снаружи пошел грибок, а это же мокрый брус, который так и не высушили в п. Красот?» — пишет  Карелин.

Однако с 2021 года проблема не решилась.

ЦУР Вологодской области ответил жителям дома, что по информации администрации округа, многоквартирный дом по адресу: п. Красота, ул Набережная, д. 17 включает 10 квартир, две из которых муниципалитета.

В ЦУРе пояснили, что собственники обязаны определиться со способом управления многоквартирным домом для содержания общедомового имущества и устранения аварийных ситуаций. Администрация округа ежеквартально объявляет конкурс по выбору управляющей компании, но каждый раз конкурс признается несостоявшимся. В настоящее время в ресурсоснабжающую организацию обращений, связанных с неполадками коммунальных систем, от жителей, проживающих в муниципальных квартирах, не поступало.

Тэги: аварийное жилье, ветхое и аварийное жилье, переселенцы

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