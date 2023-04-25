Шекснинскую птицефабрику оштрафовали на восемь миллионов рублей за загрязнение окружающей среды

25.04.2023 [Общество]

Суд рассмотрел иск Северного управления Росприроднадзора к ООО «Шекснинская птицефабрика» о взыскании ущерба за загрязнение окружающей среды.

Установлено, что в начале 2019 года птицефабрика получила в пользование объекты, оказывающие негативное влияние на окружающую среду: основное производство, инкубатор, площадка производства органических удобрений «Биокомпост Экомп» и канализационные очистные сооружения.

В декларации за 2020 год фабрика самостоятельно рассчитала и внесла плату за негативное воздействие на окружающую среду в размере 90 308 рублей 83 копейки.

«Северное управление Росприроднадзора посчитало размер платы заниженным, поскольку общество не имело разрешения на ведение деятельности, связанной с негативным воздействием на окружающую среду, нормативы сбросов (выбросов) вредных веществ ему не утверждались, в этом случае плата исчисляется как за сверхлимитное воздействие и составляет 8 023 998,17 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд встал на сторону истца и удовлетворил иск. Фабрика пыталась оспорить решение, но его оставили без изменений.

Тэги: птицефабрика, загрязнение, суд, штраф

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