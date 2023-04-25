Грузовик и два легковых авто столкнулись на трассе под Вологдой: один человек пострадал

25.04.2023 [Происшествия]

В Вологодском округе 37-летний мужчина пострадал в ДТП с участием грузовика «Скания» и двух легковых автомобилей.

Инцидент произошёл на 9 километре автодороги Вологда — Тихвин Р21 «Кола» 24 апреля в 20:20. По предварительной информации, 44-летний мужчина за рулём автомобиля «Хендай» при обгоне грузовика перестроился на левую полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес» под управлением пострадавшего.

«От удара автомобиль Хендай отбросило на двигавшийся в попутном направлении в правой полосе автомобиль Скания и после на отбойник. Автомобиль Мерседес отбросило на дорожное ограждение», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Вологодской области.

Пострадавшего с травмами отправили на амбулаторное лечение. Остальные участники ДТП не пострадали.

Тэги: ДТП, авария, пострадал человек
фото ГИБДД по Вологодской области

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