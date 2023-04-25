Убившую шестилетнего сына жительницу Череповца проверят на вменяемость

В Череповце следователи ходатайствуют об аресте 47-летней местной жительницы, подозреваемой в убийстве шестилетнего сына.

Как NewsVO сообщал ранее, в ночь на 24 апреля 2023 года женщина задушила ребёнка и сама сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшим на место следователям она рассказала, что собиралась свести счёты с жизнью.

«В ходе допроса женщина дала признательные показания, подтвердив их на месте произошедших событий. Для того чтобы установить психическое состояние женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в ее вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.