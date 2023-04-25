Жители Санкт-Петербурга меньше всех в стране рассчитывают на кредиты

Жители Санкт-Петербурга реже кого бы то ни было из россиян планируют воспользоваться банковскими кредитами для решения насущных потребительских задач. Доля петербуржцев, уже решивших оформлять кредит в ближайшие месяцы, более чем в два раза меньше среднероссийских показателей. Таковы данные совместного исследования*, проведенного ВТБ и банком «Открытие».



Всего кредиты на потребительские нужды планируют оформлять лишь 2% петербуржцев. Тогда как в целом по стране доля россиян, уверенно рассчитывающих на кредиты, составляет 5%.



С учетом тех респондентов, кто в ответ на вопрос: Планируете ли вы брать потребительский кредит наличными в 2023 году? — выбрал вариант ответа «скорее да», общая доля россиян, рассматривающих оформление потребительского кредита, составила при этом 21%. А вот в Петербурге даже с таким дополнением доля рассчитывающих на кредитную поддержку еле достигла 13%.

При этом однозначно отвергли вариант с оформлением потребительского кредита 46% жителей Санкт-Петербурга, что опять-таки стало максимальным уровнем недоверия к розничным кредитам в стране. В целом в России таким же образом ответили лишь 39% респондентов, в Москве и Московской области — 37%, а самый низкий результат был зафиксирован в городах Приволжского федерального округа — 34%.



Для тех жителей Санкт-Петербурга, кто все же планирует взять кредит, в отличие от прошлого года, когда одной из основных целей было рефинансирование ранее оформленных кредитов, сейчас главным является либо покупка автомобиля (ее выбрали около трети респондентов), либо ремонт квартиры или дачи (30%). На третьем месте с результатом 15% оказалась покупка крупной бытовой техники или гаджета. Примечательно также, что рефинансирование как цель кредита сумели в этом году обойти даже кредиты на отдых, лечение и медицинские услуги (эти варианты набрали по 13%).



Главным критерием принятия решения о кредитах наличными для жителей Санкт-Петербурга остается уровень процентных ставок (81%). Для 8% важнее всего срок кредита, 4% ставят на первое место максимальную сумму и только 1% — скорость оформления.



*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 2–14 апреля по репрезентативной выборке среди 1015 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.