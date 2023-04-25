«Том Сойер Фест Вологда» приглашает на презентацию в преддверии нового сезона

Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест Вологда» приглашает на презентацию.

– Звучит громко, но именно такое слово мы выбрали для встречи, на которой расскажем, как возник фестиваль и что мы сделали за пять лет в Вологде, – говорят организаторы фестиваля.

Помимо этого, организаторы обещают ответить на все вопросы посетителей. Среди любимых вопросов, которые волонтерам поступают с завидной регулярностью каждый год:

Где вы берете столько краски? Или столько денег, чтобы ее купить?

Когда вы закончите?

Какой дом будет следующим?

Как присоединиться?

Что делать, если от пыли чихаешь, красить не любишь, а помочь хочешь?

А вам за это платят?

К участию приглашаются все, кто не понимает, что такое «Том Сойер Фест», кто желает присоединиться, кто хочет познакомиться.

– И отдельно мы ооочень ждем людей, кто хотел бы попробовать себя в роли координатора! Обо всем расскажем честно и пламенно, – говорится в анонсе встречи. – А еще посмотрим коротенький фильм о фестивале в Самаре, после которого сразу хочется бежать и красить-красить-красить!

Начало встречи 27 апреля в 19:30 в Доме актера» по адресу: Вологда, Ленинградская, 4, цокольный этаж.

Возрастных ограничений нет.

