«Том Сойер Фест Вологда» приглашает на презентацию в преддверии нового сезона

25.04.2023 [Культура]

Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест Вологда» приглашает на презентацию.

– Звучит громко, но именно такое слово мы выбрали для встречи, на которой расскажем, как возник фестиваль и что мы сделали за пять лет в Вологде, – говорят организаторы фестиваля.

Помимо этого, организаторы обещают ответить на все вопросы посетителей. Среди любимых вопросов, которые волонтерам поступают с завидной регулярностью каждый год:

  • Где вы берете столько краски? Или столько денег, чтобы ее купить?
  • Когда вы закончите?
  • Какой дом будет следующим?
  • Как присоединиться?
  • Что делать, если от пыли чихаешь, красить не любишь, а помочь хочешь?
  • А вам за это платят?

К участию приглашаются все, кто не понимает, что такое «Том Сойер Фест», кто желает присоединиться, кто хочет познакомиться. 

– И отдельно мы ооочень ждем людей, кто хотел бы попробовать себя в роли координатора! Обо всем расскажем честно и пламенно, – говорится в анонсе встречи. – А еще посмотрим коротенький фильм о фестивале в Самаре, после которого сразу хочется бежать и красить-красить-красить!

Начало встречи 27 апреля в 19:30 в Доме актера» по адресу: Вологда, Ленинградская, 4, цокольный этаж.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: томсойерфест, встреча, презентация

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