«Том Сойер Фест Вологда» приглашает на презентацию в преддверии нового сезона

Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест Вологда» приглашает на презентацию.
– Звучит громко, но именно такое слово мы выбрали для встречи, на которой расскажем, как возник фестиваль и что мы сделали за пять лет в Вологде, – говорят организаторы фестиваля.
Помимо этого, организаторы обещают ответить на все вопросы посетителей. Среди любимых вопросов, которые волонтерам поступают с завидной регулярностью каждый год:
- Где вы берете столько краски? Или столько денег, чтобы ее купить?
- Когда вы закончите?
- Какой дом будет следующим?
- Как присоединиться?
- Что делать, если от пыли чихаешь, красить не любишь, а помочь хочешь?
- А вам за это платят?
К участию приглашаются все, кто не понимает, что такое «Том Сойер Фест», кто желает присоединиться, кто хочет познакомиться.
– И отдельно мы ооочень ждем людей, кто хотел бы попробовать себя в роли координатора! Обо всем расскажем честно и пламенно, – говорится в анонсе встречи. – А еще посмотрим коротенький фильм о фестивале в Самаре, после которого сразу хочется бежать и красить-красить-красить!
Начало встречи 27 апреля в 19:30 в Доме актера» по адресу: Вологда, Ленинградская, 4, цокольный этаж.
Возрастных ограничений нет.