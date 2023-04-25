Череповец, Кириллов и Белозерск попали в новую книгу о круизах между Москвой и Петербургом 

25.04.2023 [Общество]

В Москве выходит книга о самой популярной круизной линии в России. Альбом-путеводитель «Круиз Москва — Петербург. Коллекция впечатлений» — новинка начинающейся навигации.  Города Вологодской области Череповец, Кириллов и Белозерск — в центре внимания издания: актуальная информация, история, места киносъемок, пейзажи. Впервые публикуются неизвестные широкой аудитории подробности работы речного флота. Автор — Александр Жестков, журналист, писатель, путешественник, представил книгу на платформе Planeta.ru.

 «Завораживающая природа Вологодчины и самобытные памятники ежегодно привлекают сотни тысяч путешественников. Книга поможет лучше узнать Кириллов, Ферапонтово и Горицы. А еще найти поэтические нотки в промышленном Череповце, познакомиться с историей Мариинской водной системы в Вытегре, полюбоваться храмами Белозерска. Альбом-путеводитель даст возможность поразмышлять о поворотах истории в Крохино и вспомнить кадры из фильма „Калина красная“ на Кирьяновской паромной переправе через Шексну, — рассказал Александр Жестков. — В книге — полный набор впечатлений из круиза:  новые города, архитектурные и исторические символы, музеи, восходы и закаты на воде, гастрономические подробности. Чтобы раскрыть  неизвестные стороны жизни флота, я проинтервьюировал опытных речников. Читатели узнают, как становятся капитанами, в какие приметы верят экипажи, почему лайнеры иногда изменяют маршрут, где они зимуют».

Книга «Круиз Москва — Петербург. Коллекция впечатлений» подскажет, на что обратить внимание в столицах и на остановках в пути: в Твери,  Дубне, Кимрах, Калязине, Угличе, Мышкине, Рыбинске, Ярославле, Череповце, Горицах, Белозерске, Кижах, Петрозаводске, Сортавале, Старой Ладоге, Великом Новгороде, островах Валаам и Коневец, крепости Орешек. Отдельные главы — о Кирилло-Белозерском, Ферапонтовом и Александро-Свирском монастырях.  В фокусе и советское наследие — канал им. Москвы, Волго-Балт. 

Автор также рассказывает о кинофильмах, которые снимали в местах по маршруту, о картинах великих художников, музыкальных произведениях, читатели оценят цитаты знаменитых поэтов и писателей. 

Альбом-путеводитель рассчитан и на тех, кто совершает круизы выходного дня из Москвы и Санкт-Петербурга. Книга содержит всю путевую информацию. А еще подскажет, как выбрать теплоход и каюту, чтобы они соответствовали потребностям, даст представление о рисках. 

Издание открывает новую авторскую серию путеводителей по России Александра Жесткова «Коллекция впечатлений».

Тэги: книги, круизы

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