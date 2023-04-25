Бегуны из Чагоды завоевали медали Всероссийских соревнований по кроссу

25.04.2023 [Спорт]

Бегуны из Чагоды завоевали медали Всероссийских соревнований по кроссу

Соревнования прошли в минувшие выходные в Суздале. В них приняли участие мастера забегов на средние и дальние дистанции из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Ярославской, Курской области и Забайкальского края. Также в рамках чемпионата прошли всероссийские соревнования по кроссу «Бегай с нами, бегай как мы, бегай лучше нас» среди юношей и девушек до 14 и до 12 лет.

Наш регион представляли легкоатлеты из Вологды и Чагоды.

Анна Петрова, представляющая Санкт-Петербург и Вологодскую область, завоевала бронзу чемпионата России.

Марина Мурашова и Любовь Антоненко из Чагоды завоевали серебро и бронзу, соответственно, всероссийских соревнований. 

Тэги: бег, кросс

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