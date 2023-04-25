В Белозерском округе найдено тело пропавшего рыбака

Тело пропавшего рыбака обнаружено в Белозерском округе. Кирилловским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области проводится процессуальная проверка по факту смерти 64-летнего жителя деревни Иштомар Белозерского округа. Он пропал на рыбалке 23 апреля 2023 года.

«По данным следствия, утром 23 апреля 2023 года мужчина рыбачил на реке Иштога вблизи места жительства на своей лодке. Обеспокоенные его долгим отсутствием дома местные жители обратились за помощью в полицию. Тело пропавшего было обнаружено сегодня в первой половине дня в указанном водоеме в районе д. Иштомар. Рядом с ним в реке находилась перевернутая лодка. В настоящее время сотрудниками территориального следственного отдела проведен осмотр места происшествия и тела погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», — пояснили в СУ СК РФ по Вологодской области.