Футболисты вологодского «Динамо» крупно проиграли петербургской «Звезде» в матче 4 тура весенней части сезона 2022/23 второй лиги.



Вологжане открыли счёт уже на третьей минуте матча. Илья Голятов, пополнившие ряды «Динамо» в это зимнее межсезонье, после розыгрыша углового, отправил мяч ворота. Забив свой второй мяч за «бело-голубых». Ещё до перерыва в ворота Александра Лобанова влетели три мяча, дублем у хозяев, в течении пяти минут отметился Матвей Першин.



Во втором тайме «динамовцам» удалось воспользоваться неудачными действиями хозяев на своей половине поля. И полузащитник «Динамо» Михаил Канаев, ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю «девятку», забив так же свой второй гол за вологодскую команду. Но последнее слово осталось за хозяевами, матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Звезды».

«К сожалению у нас сегодня полностью не получилась игра в обороне. И, откровенно, очень много грубых ошибок на совершали, с учётом того что мы готовились, понимали, что соперник будет активно атаковать и нужен будет положительный результат. Всё понимали, ко всему готовились, но забив первыми не понимаем что произошло с нашими футболистами, впали и в какое-то оцепененье и грубейшие, я бы назвал глупейшие индивидуальные ошибки начали совершат, которыми соперник воспользовался и сразу три мяча в наши ворота забил», сказал нна послематчевой пресс-конференции старший тренер «Динамо» Рудольф Чесалов.

Вологжане сейчас занимают восьмое место Группы 2А. И в следующем туре, 29 апреля, сыграют против калининградской «Балтики-БФУ».