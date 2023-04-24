Футболисты вологодского «Динамо» крупно проиграли петербургской «Звезде»

24.04.2023 [Спорт]

Футболисты вологодского «Динамо» крупно проиграли петербургской «Звезде» в матче 4 тура весенней части сезона 2022/23 второй лиги.

Вологжане открыли счёт уже на третьей минуте матча. Илья Голятов, пополнившие ряды «Динамо» в это зимнее межсезонье, после розыгрыша углового, отправил мяч ворота. Забив свой второй мяч за «бело-голубых». Ещё до перерыва в ворота Александра Лобанова влетели три мяча, дублем у хозяев, в течении пяти минут отметился Матвей Першин.

Во втором тайме «динамовцам» удалось воспользоваться неудачными действиями хозяев на своей половине поля. И полузащитник «Динамо» Михаил Канаев, ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю «девятку», забив так же свой второй гол за вологодскую команду. Но последнее слово осталось за хозяевами, матч завершился со счётом 5:2 в пользу «Звезды».

«К сожалению у нас сегодня полностью не получилась игра в обороне. И, откровенно, очень много грубых ошибок на совершали, с учётом того что мы готовились, понимали, что соперник будет активно атаковать и нужен будет положительный результат. Всё понимали, ко всему готовились, но забив первыми не понимаем что произошло с нашими футболистами, впали и в какое-то оцепененье и грубейшие, я бы назвал глупейшие индивидуальные ошибки начали совершат, которыми соперник воспользовался и сразу три мяча в наши ворота забил», сказал нна послематчевой пресс-конференции старший тренер «Динамо» Рудольф Чесалов.

Вологжане сейчас занимают восьмое место Группы 2А. И в следующем туре, 29 апреля, сыграют против калининградской «Балтики-БФУ».

Тэги: Футбол

ТОП НЕДЕЛИ

Электронная повестка может прийти на работу и будет считаться врученной, даже если работник не расписался в ее получении
Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает
В Усть-Кубинском районе полиция пришла к охотнику, который ранее заявил о том, что охотников выживают с угодий
В Череповце дети разнесли пруд в Соляном саду
В Череповце предприниматель может получить штраф за баннер со Сталиным на стене магазина
В Грязовецком районе сгорело 14 домов
Череповчанка через суд взыскала с Wildberries деньги, которые удержали за возврат товара
50-летний череповчанин надел женскую одежду, чтобы обойти судебное ограничение

Похожие новости

Футбольный клуб «Череповец» занял 5 место в «Кубке Регионов» – Северо-Запад

Это был отборочный этап Всероссийских соревнований

744
0

Футбольный клуб «Динамо» Вологда объявил сбор средств на замену кресел на стадионе

Информация об этом появилась в официальной группе футбольного клуба

683
0

Одно поражение и одна победа: таков итог нескольких туров для ФК «Череповец» футбольного турнира «Кубок Регионов» Север-Запада

Соревнования проходят в Великом Новгороде с 18 по 22 апреля

458
0

Футболисты вологодского «Динамо» одержали первую победу в весенней части сезона чемпионата Второй лиги

Вологжане набирают 15 очков и размещаются на 7 строчке турнирной таблицы

986
0

В Вологде откладывается возобновление футбольного сезона

Сейчас на стадионе «Динамо» областной столицы идет замена футбольного поля

1073
0

Футболисты вологодского «Динамо» сыграли вничью с красноярским «Енисей 2»

Итог встречи — 1:1

1310
0

В Вологде покажут футбол на большом экране

Игра пройдет в Красноярске, 31 марта. И начнется в 15:00 по вологодскому времени

1163
0

Футбольный клуб «Динамо» Вологда завершил второй предсезонный сбор

Вологжане за месяц провели шесть товарищеских матчей

964
0

Воспитанник вологодского футбола подписал контракт с московским «Спартаком»

Егор Комельков подписал свой первый профессиональный контракт с «красно-белой» командой

1214
0

Вологжанина назначили резервным судьей на матч Чемпионата России по футболу

Игра между ФК «Ростов» и московским «Локомотивом» начнется 4 марта в 19:30

1383
0

В Вологде осудили футбольного болельщика, который оскорбил полицейского

Его приговорили к 120 часам обязательных работ и обязали выплатить потерпевшему 15 тысяч рублей

1479
0

Лев Потапов пополнил ряды вологодского «Динамо»

Лев Потапов родился в Йошкар-Оле

1843
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Футболисты вологодского «Динамо» крупно проиграли петербургской «Звезде»
В Вологде на месте будущего фонтана в ходе раскопок была найдена древняя обувь и медный пятак XVIII века
В Череповце пьяный мужчина попал в больницу с травмами, которые получил на железной дороге
«Форму надевать будешь, успех у тебя будет»: УФСИН Вологодской области привлекают на работу мистическими роликами
В ходе СВО погиб житель Кичменгско-Городецкого округа
Выставка картин Николая Мишусты в оригинальной технике авторской монотипии открывается в Вологде
Банки активно вводят надбавки по накопительным счетам за покупки по картам
 
19.04.2023 [Общество]

Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

3011
0
24.04.2023 [БлогоVO]

Говорят, северное сияние

425
0
21.04.2023 [Обзор Прессы]

Археолог Мария Ворожейкина рассказала о тотемских раскопках жителям Черняховска

526
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика