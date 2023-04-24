В Череповце пьяный мужчина попал в больницу с травмами, которые получил на железной дороге

В Череповце мужчина был травмирован на перегоне станций Череповец 1 — платформа Заречье. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку.

Происшествие случилось в выходные.

«В дежурную часть Череповецкого линейного отдела полиции Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на 476 км. перегона станций Череповец 1 — платформа Заречье травмирован мужчинаУстановлено, что пострадавшим оказался 39-летний житель г. Череповца Вологодской области. Мужчина шел вдоль железнодорожного полотна, по предварительным данным находясь в состоянии алкогольного опьянения. Машинист грузового поезда заметив его, подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Однако наезда предотвратить не удалось, молодой человек был задет корпусом одного из вагонов».

Пострадавший был госпитализирован. В настоящее время сотрудниками Череповецкого линейного отдела полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники транспортной полиции предупреждают, что основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда.