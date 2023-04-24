Выставка картин Николая Мишусты в оригинальной технике авторской монотипии открывается в Вологде

Выставка заслуженного художника Российской Федерации Николая Мишусты «Обращение к истокам» откроется 28 апреля в Доме Корбакова.

Мероприятие приурочено к 70-летию художника.

– В экспозиции будет представлены около ста работ, выполненных в оригинальной технике авторской монотипии. Сегодня редко кто обращается к сложному процессу создания монотипии, а наш земляк, вологодский художник Николай Мишуста достиг в этом жанре поистине высоких результатов. Он работает в пейзаже и натюрморте, исторической и религиозной тематике, раскрывая в каждом своем произведении безграничную красоту, окружающего нас мир, заставляет задуматься о судьбах культуры, о связи времен и поколений, – говорится в анонсе мероприятия.

Николай Иванович родился в 1953 году в селе Николаевка Петропавловского района Днепропетровской области. Окончил Одесское государственное художественное училище имени Грекова, затем Украинский полиграфический институт имени Ивана Федорова во Львове.

В 1977 году Мишуста впервые приехал в Вологду. Природа русского севера настолько его впечатлила, что в 1978 году он переехал сюда на постоянное место жительства и именно с этим местом связывает все свои художественные находки.

– В современном вологодском изобразительном искусстве Николай Иванович Мишуста является единственным художником, последовательно и целенаправленно работающим в технике монотипии, – рассказывают о художнике сотрудники Вологодской картинной галереи. – Уже более двух десятков лет Мишуста выступает не только как пейзажист и автор натюрмортов, но и в последние годы успешно разрабатывает сложную многогранную религиозно-мифологическую тематику, обращается к многофигурным историко-бытовым композициям, создавая крупноформатные листы, обладающие достоинствами произведений, исполненных в технике масляной живописи. Экспериментируя с красочной поверхностью в монотипиях, художник активно сочетает классические приемы техники с уникальными, новаторскими, принадлежащими только ему.

Торжественное открытие выставки состоится 28 апреля в 18:00 в Доме Корбакова по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

В дальнейшем выставку можно будет посетить до 28 мая. График работы: со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Касса работает до 17:00. Выходные дни: понедельник и вторник.

Возрастные ограничения: (16+).