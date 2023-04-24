Банки активно вводят надбавки по накопительным счетам за покупки по картам

24.04.2023 [Общество]

У накопительных счетов, которые стали набирать популярность у россиян в последние два года благодаря возможности свободно управлять своими накоплениями, все у большего числа банков появляется выгодная для клиентов опция. Для повышения лояльности клиентов кредитные организации дают транзакционные надбавки к ставке по накопительным счетам за покупки по своим дебетовым картам.

Такие надбавки своим клиентам предлагают уже несколько крупных российских банков - Почта-Банк, «Альфа», СМП-Банк и другие. В частности, по сообщению пресс-службы банка «Открытие», транзакционные надбавки к базовой ставке по накопительному счету этой кредитной организации за покупки по дебетовым картам, в зависимости от потраченной суммы, составят от 0,5 до 1 процентного пункта.

Так банки стараются не только сделать привлекательнее сами накопительные счета, но и стимулируют своих клиентов активнее пользоваться карточными продуктами. И транзакционные надбавки становятся органичным дополнением к карточным программам лояльности, что выгодно и банкам и их клиентам.

Тэги: банк Открытие, надбавки, накопительные счета

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