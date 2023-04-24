Житель Чагоды ударил ножом оскорбившего его гостя

В Чагоде суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью собутыльника.

«25 декабря 2022 года около 10 часов утра 40-летний житель пос. Чагода пришел домой с тремя приятелями, они стали распивать спиртные напитки. В доме также находилась супруга подсудимого, но с ними не выпивала. Один из собутыльников обвинил хозяина квартиры в измене супруге, что оскорбило и его, и супругу», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Уходя, потерпевший ударил кулаком по выключателю и сломал арку в дверном проёме. После этого подсудимый ударил его ножом в живот.

В суде обвиняемый пояснил, что причиной поступка послужило неадекватное поведение пострадавшего. Он выплатил мужчине 50 тысяч рублей в счёт компенсации вреда.

Осуждённого приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и взыскали с него 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.