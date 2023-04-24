Выставка произведений из горячей эмали и картин из стекла проходит в Вологде

24.04.2023 [Культура]

Выставка произведений из горячей эмали и картин из стекла «Огненная мистерия» проходит в центре ремесел в Вологде.

В экспозиции представлены работы художников-эмальеров из череповецкого творческого объединения «Раммаль»: Людмилы Ваневой, Тимофея Волкова, Владимира Пурышева, Юлии Кондаковой, Ирины Степичевой, Вероники Пономаревой и Марины Смысловой.

– Художественная эмаль считается одной из самых удивительных по красоте техник в искусстве. В истории эмальерного дела использовалась разнообразная техника изготовления эмалей – расписная, перегородчатая, выемчатая и другие. В настоящее время появилось такое направление, как авторская эмаль. Авторское произведение в эмали выстраивается в своем, сугубо индивидуальном, образном и композиционном решении, – говорится в анонсе выставки.

Творческое объединение художников-эмальеров «Раммаль» образовалось в 2020 году в Череповеце. РАМ – это древний слог символизирующий огонь, и еще в нем есть самый первый слог РА, он обозначает Солнце, применялся в Египте и на Руси. Остальная составляющая слова – МАЛЬ – это окончание слова ЭМАЛЬ.  

Это объединение образовали три человека, устремленные работать в технике авторской горячей эмали: Людмила Ванева, Тимофей Волков и Владимир Пурышев. В дальнейшем к нему примкнули и другие желающие работать в этом виде искусства.

Людмила Ванева – художник, член Союза художников России, искусствовед, член международной ассоциации искусствоведов. Закончила Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, Институт культуры, искусства и туризма по специальности менеджер сферы искусства и культуры.

Людмила Михайловна работала заведующей выставочным залом Череповецкого музейного объединения. Автор многих публикаций по вопросам современного искусства, многих художественных экспозиций, произведений в технике горячей эмали, многочисленных живописных полотен, ряда персональных выставок.

Участница художественных выставок в России и за рубежом. Её работы хранятся в музеях, галереях и частных отечественных и зарубежных собраниях.

Владимир Пурышев – художник-эмальер. Владимир учился в Детской художественной школе Череповца. По образованию – технолог. Владимир начинал свой путь в эмали с мастер-классов в выставочном зале на

Юбилейной с 2020 года. Сейчас творчески работает со стеклом в своей фирме, пескоструй.

Владимир делает сложные витражи, с гнутьем стекла. Автор прекрасных утонченных небольших расписных эмалей в жанре пейзажа, декоративных выразительных эмалей в технике перегородчатой эмали.

Посетить выставку можно до 14 мая в центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20, без выходных.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, картины, творчество, искусство

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