Две медали завоевали череповчане на Первенстве Санкт-Петербурга по каратэ

24.04.2023 [Спорт]

Две медали завоевали череповчане на Первенстве Санкт-Петербурга по каратэ, которое прошло в минувшие выходные. По количеству участников оно было сравнимо с чемпионатом СЗФО, более 700 спортсменов из различных регионов.

Вологодскую область на соревнованиях представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, воспитанники тренера отделения киокусинкай — Сергея Барболина.

Череповчане завоевали две «серебряных» медали. В разделе «кумитэ» второе место заняли Алиса Березина и Матвей Быков.

Тэги: каратэ

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