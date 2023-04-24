Две медали завоевали череповчане на Первенстве Санкт-Петербурга по каратэ, которое прошло в минувшие выходные. По количеству участников оно было сравнимо с чемпионатом СЗФО, более 700 спортсменов из различных регионов.



Вологодскую область на соревнованиях представляли спортсмены Центра боевых искусств Череповца, воспитанники тренера отделения киокусинкай — Сергея Барболина.



Череповчане завоевали две «серебряных» медали. В разделе «кумитэ» второе место заняли Алиса Березина и Матвей Быков.