Вологодские дворики существующих и исчезнувших домов представлены на выставке живописи Ираиды Копьевой

Выставка живописи Ираиды Копьевой и рисунков Михаила Копьева проходит в Доме купца Самарина в Вологде.

– Живопись Ираиды Валентиновны позволяет заглянуть нам в уютные дворики существующих и исчезнувших вологодских деревянных домов, насладиться их тишиной и покоем, сиреневым цветом и стихами Игоря Северянина.

Прекрасные графические портреты поэта выполнены рукой Михаила Васильевича Копьева, – говорится в анонсе выставки.

26 апреля в 17:00 в пространстве выставки пройдет встреча с художником, на которой Ираида Валентиновна расскажет о творчестве Игоря Северянина и его образе в замыслах художника.

Мероприятие состоится в Доме купца Самарина по адресу: Вологда, Советский проспект, д. 16а.

Вход свободный.

Посетить выставку можно будет до 20 августа.

Возрастные ограничения: (6+).

