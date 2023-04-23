Вологодские дворики существующих и исчезнувших домов представлены на выставке живописи Ираиды Копьевой

23.04.2023 [Культура]

Выставка живописи Ираиды Копьевой и рисунков Михаила Копьева проходит в Доме купца Самарина в Вологде.

– Живопись Ираиды Валентиновны позволяет заглянуть нам в уютные дворики существующих и исчезнувших вологодских деревянных домов, насладиться их тишиной и покоем, сиреневым цветом и стихами Игоря Северянина.

Прекрасные графические портреты поэта выполнены рукой Михаила Васильевича Копьева, – говорится в анонсе выставки.

26 апреля в 17:00 в пространстве выставки пройдет встреча с художником, на которой Ираида Валентиновна расскажет о творчестве Игоря Северянина и его образе в замыслах художника.

Мероприятие состоится в Доме купца Самарина по адресу: Вологда, Советский проспект, д. 16а.

Вход свободный. 

Посетить выставку можно будет до 20 августа.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: выставка, художники, лекция, Копьев, Копьева, Северянин, Вологодские дворики, деревянная архитектура

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