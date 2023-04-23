Каменные скамейки установили на смотровой площадке на Архангельской в Череповце

Скамейки необычной формы появились на улице Архангельской в Череповце.

– Весна – самое время собирать камни и устанавливать их в фотозоне у нового моста, – сообщает мэр города Вадим Германов.

По словам мэра, городу металлургов выделены средства на благоустройство смотровой площадки на Архангельской.

На минувшей неделе здесь установили 25 скамеек. На следующей неделе планируют установить еще 10 лавочек со встроенными кашпо, где летом будут высажены цветы. Помимо этого, к 1 мая в фотозоне Архангельского моста появятся восемь парковых качелей.

Также сообщается, что скамейки, которые стаяли раньше на этом месте, перевезли в Макаринскую рощу.

В комментариях под этим сообщением Вадима Германова много недовольных комментариев горожан:

– Смотрится красиво. Но как элемент декора. Не как скамейка.

– Каменные «скамейки» для того, чтобы простудить свои органы?

– Угу. А то рождаемость зашкаливает же!

– Скамейка должна не «смотреться», а быть функциональной. В представленном дизайне она свою функцию не выполняет.

– Сидеть на камне? Если учесть, что лето у нас бывает не каждый год, так себе идея.

На это администраторы сообщества «Мой Черепвец» пояснили, что помимо скамеек-камней здесь будут еще новые деревянные – с кашпо для цветов и небольших деревьев.

