Каменные скамейки установили на смотровой площадке на Архангельской в Череповце

23.04.2023 [Общество]

Скамейки необычной формы появились на улице Архангельской в Череповце. 

– Весна – самое время собирать камни и устанавливать их в фотозоне у нового моста, – сообщает мэр города Вадим Германов.

По словам мэра, городу металлургов выделены средства на благоустройство смотровой площадки на Архангельской. 

На минувшей неделе здесь установили 25 скамеек. На следующей неделе планируют установить еще 10 лавочек со встроенными кашпо, где летом будут высажены цветы. Помимо этого, к 1 мая в фотозоне Архангельского моста появятся восемь парковых качелей.

Также сообщается, что скамейки, которые стаяли раньше на этом месте, перевезли в Макаринскую рощу.

В комментариях под этим сообщением Вадима Германова много недовольных комментариев горожан:

– Смотрится красиво. Но как элемент декора. Не как скамейка.
– Каменные «скамейки» для того, чтобы простудить свои органы?
– Угу. А то рождаемость зашкаливает же!
– Скамейка должна не «смотреться», а быть функциональной. В представленном дизайне она свою функцию не выполняет.
– Сидеть на камне? Если учесть, что лето у нас бывает не каждый год, так себе идея.

На это администраторы сообщества «Мой Черепвец» пояснили, что помимо скамеек-камней здесь будут еще новые деревянные – с кашпо для цветов и небольших деревьев. 
 

Тэги: благоустройство, скамейки, архангельский мост

ТОП НЕДЕЛИ

Электронная повестка может прийти на работу и будет считаться врученной, даже если работник не расписался в ее получении
Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает
В Усть-Кубинском районе полиция пришла к охотнику, который ранее заявил о том, что охотников выживают с угодий
В Череповце дети разнесли пруд в Соляном саду
В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде
В Череповце предприниматель может получить штраф за баннер со Сталиным на стене магазина
В Грязовецком районе сгорело 14 домов
Череповчанка через суд взыскала с Wildberries деньги, которые удержали за возврат товара

Похожие новости

Началась реконструкция входной группы в Кремлевский парк в Вологде

В плане – обновление кровли и фасада, восстановление скульптур, которые раньше украшали ее ниши: мужчина с кубком и женщина с букетом цветов

730
0

Минстрой включил Затоновский берег в реестр лучших практик по благоустройству за прошлый год

Всего в Минстрой России поступило 367 заявок из 84 регионов. По результатам рассмотрения конкурсной комиссией отобрано 61 лучших проектов

1074
0

В Череповце, несмотря на протесты жителей, срубили пять берез у кинотеатра «Победа»

Владелец участка не знал, что по новым правилам благоустройства города просто так рубить деревья нельзя

1215
0

В Вологде 15 апреля стартует голосование за общественные пространства для благоустройства

На голосование будут выставлены 8 объектов Вологды

1145
0

Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде

Завершить благоустройство этой площади планируется в августе этого года

2534
0

Реконструкция ливневой канализации в парке Ветеранов в Вологде выполнена на 90%

Осталось уложить 40 метров трубы и установить два дождеприемных колодца

997
0

Тема мощения городских улиц станет предметом общественной дискуссии в Вологде 4 апреля

Бесплатный образовательный семинар «Современное мощение: подходы к проектированию и строительству» пройдет в новом молодежном центре в здании кинотеатра «Салют»

1213
0

Благоустройством вологодского Парка Ветеранов займется череповецкая фирма

Выигравшая конкурс компания «ГОАРА» занималась благоустройством Затоновского берега

1714
0

В Череповце подрядчик обязал МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» оплатить качественно выполненные работы через суд

Учреждение отказывалось платить

1918
0

Курортный сад и Аллею героев планируют благоустроить в этом году в селе имени Бабушкина

Сообщается, что обновленные общественные пространства станут местом притяжения жителей и гостей села, а также разнообразят экскурсионные маршруты

1366
0

На благоустройство Парка Ветеранов в Вологде выделено дополнительное финансирование

Благоустройство 1 –й очереди Парка Ветеранов пройдет в 2023 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды»

1123
0

В Кремлевском саду Вологды обновят входную группу

Об этом рассказал мэр города Вологды Сергей Воропанов

1174
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские дворики существующих и исчезнувших домов представлены на выставке живописи Ираиды Копьевой
Каменные скамейки установили на смотровой площадке на Архангельской в Череповце
Два рыбака из Грязовца провалились под лед на мотобуксировщике
Садить картошку на огородах в этом году планируют 45% владельцев участков в Вологде
Более 70 заявок поступило на конкурс видеороликов «Моя школа»
Футбольный клуб «Череповец» занял 5 место в «Кубке Регионов» – Северо-Запад
19 новых автобусов вышли на маршруты Вологды
 
19.04.2023 [Общество]

Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

2840
0
21.04.2023 [БлогоVO]

Люди жгут траву. О последствиях не думают. У хороших людей из-за подожженой травы погиб питомник

771
0
21.04.2023 [Обзор Прессы]

Археолог Мария Ворожейкина рассказала о тотемских раскопках жителям Черняховска

412
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика