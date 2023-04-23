Два рыбака из Грязовца провалились под лед на мотобуксировщике

23.04.2023 [Происшествия]

Два рыбака из Грязовца провалились под лед на мотобуксировщике.

Это произошло в 700 метрах от берега в урочище Липовка на озере Воже в Кирилловском районе Вологодской области.

Мотобуксировщик провалился под лед частично. Оба мужчины – 62 и 64 лет – выбрались на лед самостоятельно. 

– Один ушел самостоятельно до берега, второй остался дожидаться службы спасения, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области. – Провалившийся доставлен на берег спасательным судном на воздушной подушке. Взяты объяснения с обоих, материалы будут переданы в администрацию Кирилловского района для составления протокола.

Сообщается, что оба рыбака доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждаются.

Видео предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Вологодской области

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