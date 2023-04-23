Садить картошку на огородах в этом году планируют 45% владельцев участков в Вологде

23.04.2023 [Общество]

Садить картошку на огородах в этом году планируют 45% владельцев участков из Вологды.

Не хотят заморачиваться с посевной 48% опрошенных: «Картошка и так дешево стоит». Таковы результаты опроса, который провели с 17 по 19 апреля сотрудники сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом, женщины чаще мужчин высказывались против посадки картошки (52 и 44% соответственно). Еще чаще об отказе от картофельных плантаций заявляли вологжане старше 45 лет (55%): «Даже земельный налог картошкой окупить невозможно!»

Тэги: картошка, картофель, огород, дачники

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