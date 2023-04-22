Более 70 заявок поступило на конкурс видеороликов «Моя школа»

22.04.2023 [Новости компаний]

Более 70 заявок поступило на конкурс видеороликов «Моя школа». В состязание включились школьные коллективы из Вологды, Череповца, Бабаевского, Сокольского, Тотемского, Белозерского округов, Вологодского района и др.

Напоминаем, что осталось всего 8 дней, чтобы успеть оформить заявку и прислать ролик на конкурс «Моя школа». Он организован Вологодской компанией «Национальные проекты» и приурочен к Году наставника и педагога.

Победители получат современное оборудование для оснащения школьного медиацентра стоимостью более 700 тысяч рублей, солидные денежные призы, путевку в «Школу телевидения», мастер-класс от профессиональных журналистов, операторов и монтажеров и другие подарки.

Чтобы стать участником, необходимо до 30 апреля снять видеоролик длительностью до пяти минут о своей школьной жизни, заявку можно отправлять уже сейчас на почту: [email protected].

«Мы живем в эпоху бесконечного потока информации и не всегда она достоверна и позитивна. Наш конкурс — возможность создать с помощью ребят и их педагогов особую атмосферу вокруг образовательных учреждений, показать их лучшие стороны, в Год педагога и наставника поблагодарить своих учителей, рассказать о них на всю область. А для юных вологжан — способ раскрыть свой талант», — прокомментировала директор компании «Национальные проекты», организатор и идейный вдохновитель конкурса Анастасия Соколова.

Времени осталось совсем немного, но достаточно, чтобы сотворить шедевр. 

Дерзайте! Побеждайте!

Подробнее о конкурсе здесь https://nazpro.pro/contest.php 


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Тэги: нацпроекты

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