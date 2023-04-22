Футбольный клуб «Череповец» занял 5 место в «Кубке Регионов» – Северо-Запад, среди мужских команд, который прошел в Великом Новгороде с 18 по 22 апреля. Это был отборочный этап Всероссийских соревнований.

На предварительном этапе, в группе «А» подопечные Владимира Голубинского провели три матча, против «Приозерска» из Ленинградской области, петрозаводского «Триумфа» и местного СШ «Электрон». С одной победой и двумя поражениями – заняли третье место, набрав три очка.

В заключительный день соревнований «желто-черные», в матче за 5 место встречались с «Химиком». Команда из Коряжмы так же с одной победой заняла третье место в группе «Б». Все в этом матче решил один единственный гол, его автором стал Кирилл Кульков, забив свой 3-й мяч на турнире. 1:0 в пользу «Череповца» и 5-е место в турнирной таблице.

Для команды Владимира Голубинского этот турнир стал частью подготовки к сезону. К Чемпионату и Кубку III лиги, который стартует в мае.

ФК «Череповец – СШОР Витязь», полное название команды, начнет сезон 2023 с 1/4 «Кубка среди любительских команд» МФФ «Золотое кольцо». Соперником череповчан будет ФК «Родник» из Ивановской области. Матчи пройдут 10 и 17 мая. Первый – в Родниках, второй – в Череповце.

Чемпионат III лиги начнется 24 мая. Всего в этом сезоне в нем примут участие 11 клубов. Кроме ФК «Череповец» Вологодскую область в турнире будут представлять футболисты молодежной команды «Динамо». В первом туре череповчане отправятся в гости к «Агату» из Гаврилова-Яма, сыграют вторая и третья команда прошлого сезона. А вологжане дома примут молодежку ивановского «Текстильщика».

