Футбольный клуб «Череповец» занял 5 место в «Кубке Регионов» – Северо-Запад

22.04.2023 [Спорт]

Футбольный клуб «Череповец» занял 5 место в «Кубке Регионов» – Северо-Запад, среди мужских команд, который прошел в Великом Новгороде с 18 по 22 апреля. Это был отборочный этап Всероссийских соревнований.

На предварительном этапе, в группе «А» подопечные Владимира Голубинского провели три матча, против «Приозерска» из Ленинградской области, петрозаводского «Триумфа» и местного СШ «Электрон». С одной победой и двумя поражениями – заняли третье место, набрав три очка.

В заключительный день соревнований «желто-черные», в матче за 5 место встречались с «Химиком». Команда из Коряжмы так же с одной победой заняла третье место в группе «Б». Все в этом матче решил один единственный гол, его автором стал Кирилл Кульков, забив свой 3-й мяч на турнире. 1:0 в пользу «Череповца» и 5-е место в турнирной таблице.

Для команды Владимира Голубинского этот турнир стал частью подготовки к сезону. К Чемпионату и Кубку III лиги, который стартует в мае.

ФК «Череповец – СШОР Витязь», полное название команды, начнет сезон 2023 с 1/4 «Кубка среди любительских команд» МФФ «Золотое кольцо». Соперником череповчан будет ФК «Родник» из Ивановской области. Матчи пройдут 10 и 17 мая. Первый – в Родниках, второй – в Череповце.

Чемпионат III лиги начнется 24 мая. Всего в этом сезоне в нем примут участие 11 клубов. Кроме ФК «Череповец» Вологодскую область в турнире будут представлять футболисты молодежной команды «Динамо». В первом туре череповчане отправятся в гости к «Агату» из Гаврилова-Яма, сыграют вторая и третья команда прошлого сезона. А вологжане дома примут молодежку ивановского «Текстильщика». 
 

Тэги: Футбол

ТОП НЕДЕЛИ

Электронная повестка может прийти на работу и будет считаться врученной, даже если работник не расписался в ее получении
Уроженец Вожегодского округа погиб в ходе СВО
Суд прекратил дело начальника департамента культуры Владимира Осиповского
В Вологде из окна общежития выпала женщина
Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает
В Усть-Кубинском районе полиция пришла к охотнику, который ранее заявил о том, что охотников выживают с угодий
В Череповце дети разнесли пруд в Соляном саду
В гости к Богу по флаеру: что скрывается за бесплатными концертами на Путейской в Вологде
В Череповце предприниматель может получить штраф за баннер со Сталиным на стене магазина
В Грязовецком районе сгорело 14 домов

Похожие новости

Футбольный клуб «Динамо» Вологда объявил сбор средств на замену кресел на стадионе

Информация об этом появилась в официальной группе футбольного клуба

596
0

Одно поражение и одна победа: таков итог нескольких туров для ФК «Череповец» футбольного турнира «Кубок Регионов» Север-Запада

Соревнования проходят в Великом Новгороде с 18 по 22 апреля

378
0

Футболисты вологодского «Динамо» одержали первую победу в весенней части сезона чемпионата Второй лиги

Вологжане набирают 15 очков и размещаются на 7 строчке турнирной таблицы

958
0

В Вологде откладывается возобновление футбольного сезона

Сейчас на стадионе «Динамо» областной столицы идет замена футбольного поля

1057
0

Футболисты вологодского «Динамо» сыграли вничью с красноярским «Енисей 2»

Итог встречи — 1:1

1295
0

В Вологде покажут футбол на большом экране

Игра пройдет в Красноярске, 31 марта. И начнется в 15:00 по вологодскому времени

1156
0

Футбольный клуб «Динамо» Вологда завершил второй предсезонный сбор

Вологжане за месяц провели шесть товарищеских матчей

955
0

Воспитанник вологодского футбола подписал контракт с московским «Спартаком»

Егор Комельков подписал свой первый профессиональный контракт с «красно-белой» командой

1207
0

Вологжанина назначили резервным судьей на матч Чемпионата России по футболу

Игра между ФК «Ростов» и московским «Локомотивом» начнется 4 марта в 19:30

1379
0

В Вологде осудили футбольного болельщика, который оскорбил полицейского

Его приговорили к 120 часам обязательных работ и обязали выплатить потерпевшему 15 тысяч рублей

1475
0

Лев Потапов пополнил ряды вологодского «Динамо»

Лев Потапов родился в Йошкар-Оле

1839
0

Голкипер команды Медиалиги «Reality Джуси» присоединился к вологодскому «Динамо»

Ранее Джус уже проходил сборы с «Динамо»

1191
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Более 70 заявок поступило на конкурс видеороликов «Моя школа»
Футбольный клуб «Череповец» занял 5 место в «Кубке Регионов» – Северо-Запад
19 новых автобусов вышли на маршруты Вологды
Более 80 организаций и предприятий Вологды выйдут на субботник в Вологде 22 апреля
«Вологда-Чеваката» проиграла МБА-2 в первом финальном матче баскетбольной Суперлиги
В выходные в Вологде сохранится переменная облачность
Доступ на колокольню и в Софийский собор открыли в Вологде на этой неделе
 
19.04.2023 [Общество]

Нездоровая эпопея: в Тоншалово уже более 10 лет власти тратят деньги на создание ФОКа, но он так и не работает

2750
0
21.04.2023 [БлогоVO]

Люди жгут траву. О последствиях не думают. У хороших людей из-за подожженой травы погиб питомник

554
0
21.04.2023 [Обзор Прессы]

Археолог Мария Ворожейкина рассказала о тотемских раскопках жителям Черняховска

344
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика