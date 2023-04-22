19 новых автобусов вышли на маршруты Вологды

22.04.2023 [Общество]

19 новых автобусов вышли на маршруты Вологды.

– Автобусы Volgabus работают на газомоторном топливе, они такие же, как и первая партия автотранспорта, которая поступила в областную столицу летом и осенью прошлого года. Машины переданы муниципальному предприятию «ПАТП-1», – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

В новых автобусах установлены датчики учетов пассажиров. У водителя будет в кабине монитор, где высвечивается система оплаты проезда. Так водитель сможет видеть, сколько пассажиров вошло в автобус и сколько оплатили проезд.

Также в новых автобусах есть площадка для инвалидов в кресле-коляске. Кроме того, машины оснащены системой кузова «книлинг» (наклон кузова в сторону дверей), большой накопительной площадкой, оборудованной специальными креплениями для инвалидных колясок, аппарелью для въезда/съезда.

– Техника приобретена на средства инфраструктурного бюджетного кредита, заявка на который была одобрена комиссией под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина. Стоимость закупки составила чуть более 332 млн рублей, – говорится в пресс-релизе.

За 7 лет в Вологде было обновлено 116 автобусов. На эти цели были выделены федеральные, областные и городские средства.

На вопрос горожан, по каким маршрутам пошли новые автобусы, сотрудники администрации ответили, что по маршрутам №№ 1, 2, 6, 8, 12, 16, 22, 28, 36, и 42. 
 

Тэги: автобусы, городской транспорт

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